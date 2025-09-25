Deixar o Limite de Carga em 100% prejudica a bateria do iPhone? No meu caso, não (ainda)!

Seguindo o script anual, há quem goste de fazer uma avaliação da saúde da bateria ao realizar o upgrade do seu iPhone por um novo modelo — e, principalmente, entender se deve ou não ativar o recurso Limite de Carga no novo aparelho para preservar ainda mais o componente.

No caso da contribuidora do MacRumors, Juli Clover, ela decidiu comparar os efeitos de ter deixado o seu iPhone 16 Pro Max limitado a 80% da carga durante o ano inteiro enquanto o seu iPhone 15 Pro Max, no ano anterior, foi parcialmente usado com esse ajuste ativado.

Assim, desde setembro de 2024, o iPhone de Clover estava limitado a 80% de carga e, ao realizar o upgrade do aparelho, a sua bateria estava com uma capacidade de 94%, com 299 ciclos — a mesma do seu iPhone 15 Pro Max no ano passado, após 12 meses de uso.

A avaliação dela foi que continuou sendo inconveniente limitar a recarga do dispositivo a 80% — sendo que os dias que o iPhone recarregava completamente para calibração, ela apreciava os 20% de bateria extra.

Agora tenho dois anos de dados com meu iPhone limitado a 80% de carga, e não acho que tenha valido a pena. Meu colega de trabalho, que também tem um iPhone 16 Pro Max, não tinha um Limite de Carga de 80% definido, e a capacidade da bateria dele é de 96% com 308 ciclos de carga. Talvez definir um limite de 80% melhore a saúde da bateria a longo prazo, mas, ao longo de um ano, os resultados têm sido decepcionantes. Definir a carga para 90 ou 95% pode fazer mais sentido.

Ainda segundo ela, ao longo dos últimos 12 meses o iPhone 16 Pro Max foi recarregado tanto via MagSafe quanto pela porta USB-C, sendo que o primeiro método tendia a esquentar mais o dispositivo.

Agora, com o iPhone 17 Pro Max em mãos, ela disse já ter limitado a recarga a 80% para um novo teste.

E com o Limite de Carga desativado?

No meu caso, desde a ativação do iPhone 16 Pro Max, em dezembro de 2024, o Limite de Carga está desativado, com o dispositivo recarregando até 100% todas as vezes. Ainda que não tenha completado 12 meses de uso, a saúde da bateria ainda está em 100%, com 189 ciclos.

Muito certamente a bateria começará a se depreciar mais rapidamente a qualquer momento, porém não me arrependo de ter desativado o Limite de Carga — e não pretendo ativá-lo daqui para frente.

Em termos de revenda, todo e qualquer detalhe do iPhone realmente importa. No entanto, diferentemente do que eu defendi no ano passado, não vejo que limitar a recarga do iPhone confere muitas vantagens para o hardware (não no prazo de um ano, pelo menos) e, assim como a redatora do MacRumors, também penso que isso pode ser inconveniente às vezes.

Vale notar que, com o iOS 26, um novo recurso foi disponibilizado em termos de bateria — trata-se do Consumo Adaptável (Adaptive Power), compatível com os iPhones 15 Pro/15 Pro Max e posteriores. Ele não está relacionado com a recarga em si, mas com o consumo da bateria de acordo com a inteligência no dispositivo.

Como você mantém o ajuste do Limite de Carga? Tem notado uma maior ou menor depreciação da bateria? Comente abaixo!

