Leitura de 3 minuto

Deixar o Limite de Carga em 100% prejudica a bateria do iPhone? No meu caso, não (ainda)!

Luiz Gustavo Ribeiro
25/09/2025 • 15:42
Saúde da Bateria e Limite de Carga do iPhone

Seguindo o script anual, há quem goste de fazer uma avaliação da saúde da bateria ao realizar o upgrade do seu iPhone por um novo modelo — e, principalmente, entender se deve ou não ativar o recurso Limite de Carga no novo aparelho para preservar ainda mais o componente.

No caso da contribuidora do MacRumors, Juli Clover, ela decidiu comparar os efeitos de ter deixado o seu iPhone 16 Pro Max limitado a 80% da carga durante o ano inteiro enquanto o seu iPhone 15 Pro Max, no ano anterior, foi parcialmente usado com esse ajuste ativado.

Assim, desde setembro de 2024, o iPhone de Clover estava limitado a 80% de carga e, ao realizar o upgrade do aparelho, a sua bateria estava com uma capacidade de 94%, com 299 ciclos — a mesma do seu iPhone 15 Pro Max no ano passado, após 12 meses de uso.

A avaliação dela foi que continuou sendo inconveniente limitar a recarga do dispositivo a 80% — sendo que os dias que o iPhone recarregava completamente para calibração, ela apreciava os 20% de bateria extra.

Agora tenho dois anos de dados com meu iPhone limitado a 80% de carga, e não acho que tenha valido a pena. Meu colega de trabalho, que também tem um iPhone 16 Pro Max, não tinha um Limite de Carga de 80% definido, e a capacidade da bateria dele é de 96% com 308 ciclos de carga.

Talvez definir um limite de 80% melhore a saúde da bateria a longo prazo, mas, ao longo de um ano, os resultados têm sido decepcionantes. Definir a carga para 90 ou 95% pode fazer mais sentido.

Ainda segundo ela, ao longo dos últimos 12 meses o iPhone 16 Pro Max foi recarregado tanto via MagSafe quanto pela porta USB-C, sendo que o primeiro método tendia a esquentar mais o dispositivo.

Agora, com o iPhone 17 Pro Max em mãos, ela disse já ter limitado a recarga a 80% para um novo teste.

E com o Limite de Carga desativado?

No meu caso, desde a ativação do iPhone 16 Pro Max, em dezembro de 2024, o Limite de Carga está desativado, com o dispositivo recarregando até 100% todas as vezes. Ainda que não tenha completado 12 meses de uso, a saúde da bateria ainda está em 100%, com 189 ciclos.

Muito certamente a bateria começará a se depreciar mais rapidamente a qualquer momento, porém não me arrependo de ter desativado o Limite de Carga — e não pretendo ativá-lo daqui para frente.

Em termos de revenda, todo e qualquer detalhe do iPhone realmente importa. No entanto, diferentemente do que eu defendi no ano passado, não vejo que limitar a recarga do iPhone confere muitas vantagens para o hardware (não no prazo de um ano, pelo menos) e, assim como a redatora do MacRumors, também penso que isso pode ser inconveniente às vezes.

Vale notar que, com o iOS 26, um novo recurso foi disponibilizado em termos de bateria — trata-se do Consumo Adaptável (Adaptive Power), compatível com os iPhones 15 Pro/15 Pro Max e posteriores. Ele não está relacionado com a recarga em si, mas com o consumo da bateria de acordo com a inteligência no dispositivo.

Como você mantém o ajuste do Limite de Carga? Tem notado uma maior ou menor depreciação da bateria? Comente abaixo!

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
