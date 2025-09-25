Documentário “Stiller & Meara: Nothing is Lost”, do Apple TV+, ganha trailer

Em breve, teremos um novo documentário pintando no catálogo do Apple TV+! Falo de “Stiller & Meara: Nothing is Lost”, produção anunciada em julho e que contará a história dos ícones (já falecidos) da comédia estadunidense Jerry Stiller e Anne Meara.

Dirigido pelo filho da dupla, o também comediante Ben Stiller, o documentário estreará primeiro em cinemas selecionados no dia 17 de outubro, aterrissando no serviço de streaming da Maçã em 24 de outubro.

Comedy is hard. Marriage is harder. Jerry and Anne somehow juggled both.#StillerAndMeara: Nothing is Lost — In Select Theaters October 17, Streaming October 24 on Apple TV+ pic.twitter.com/qGAdXb2MQi — Apple TV (@AppleTV) September 25, 2025 Comédia é difícil. Casamento é mais difícil ainda. Jerry e Anne, de alguma forma, conseguiram conciliar as duas coisas.



#StillerAndMeara: Nothing is Lost — Em cinemas selecionados em 17 de outubro, disponível para streaming em 24 de outubro no Apple TV+.

A produção aborda a trajetória do casal enquanto explora seu impacto tanto na cultura popular quanto em casa, onde os limites entre criatividade, família, vida e arte muitas vezes se confundiam. No processo, Stiller volta a câmera para si mesmo e sua família para examinar a enorme influência de Jerry e Anne em suas vidas e “as lições geracionais que todos podemos aprender com aqueles que amamos”.

Além de Stiller, o documentário é produzido pelo vencedor do Oscar John Lesher, o indicado ao Emmy Geoffrey Richman e Lizz Morhaim. Também estão entre os produtores executivos o indicado ao Oscar Bryn Mooser, o indicado ao Emmy Justin Lacob e a vencedora do Emmy e indicada ao BAFTA Kathryn Everett, além de Tony Hsieh e Andy Hsieh. O indicado ao Emmy Matthew Cherchio atua como produtor supervisor.

