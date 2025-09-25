Documentário “Stiller & Meara: Nothing is Lost”, do Apple TV+, ganha trailer

Em breve, teremos um novo documentário pintando no catálogo do Apple TV+! Falo de “Stiller & Meara: Nothing is Lost”, produção anunciada em julho e que contará a história dos ícones (já falecidos) da comédia estadunidense Jerry Stiller e Anne Meara.
Dirigido pelo filho da dupla, o também comediante Ben Stiller, o documentário estreará primeiro em cinemas selecionados no dia 17 de outubro, aterrissando no serviço de streaming da Maçã em 24 de outubro.
A produção aborda a trajetória do casal enquanto explora seu impacto tanto na cultura popular quanto em casa, onde os limites entre criatividade, família, vida e arte muitas vezes se confundiam. No processo, Stiller volta a câmera para si mesmo e sua família para examinar a enorme influência de Jerry e Anne em suas vidas e “as lições geracionais que todos podemos aprender com aqueles que amamos”.
Além de Stiller, o documentário é produzido pelo vencedor do Oscar John Lesher, o indicado ao Emmy Geoffrey Richman e Lizz Morhaim. Também estão entre os produtores executivos o indicado ao Oscar Bryn Mooser, o indicado ao Emmy Justin Lacob e a vencedora do Emmy e indicada ao BAFTA Kathryn Everett, além de Tony Hsieh e Andy Hsieh. O indicado ao Emmy Matthew Cherchio atua como produtor supervisor.
