Facebook e Messenger ganham Contas de Adolescente da Meta globalmente

A Meta anunciou hoje mais uma expansão importante das Contas de Adolescente, lançadas para o Instagram no ano passado para aumentar a segurança e a privacidade de crianças e adolescentes, bem como anunciou um novo programa focado no contexto educacional.

De acordo com a empresa, a partir de hoje “centenas de milhões de adolescentes” estão tendo suas contas classificadas como tal em suas plataformas. Já lançadas globalmente no Instagram, as Contas de Adolescente estão chegando também globalmente ao Facebook e ao Messenger, atingindo ainda mais usuários para além da rede social focada em fotos e vídeos.

Outra novidade anunciada pela empresa foi o School Partnership Program. Testado desde o ano passado, ele é inicialmente focado em escolas de ensino fundamental e médio dos Estados Unidos e promete ajudar educadores a relatar preocupações de segurança (como bullying) diretamente para a Meta, visando um processo de revisão mais rápido e eficiente.

“Isso significa que as escolas podem denunciar conteúdo do Instagram ou contas que possam violar nossos Padrões Comunitários para revisão prioritária”, disse a empresa, que promete concluir as análises dentro de 48 horas. A Meta também exibirá um rótulo no perfil do Instagram das escolas participantes, as quais receberão relatórios priorizados e recursos educacionais exclusivos.

Por fim, a Meta afirma também ter desenvolvido — em parceria com a organização Childhelp — um currículo (uma espécie de curso) gratuito de educação e segurança digital focado em estudantes do ensino fundamental e médio, o qual conta com módulos que ensinam como identificar golpes, abuso ou exploração online, bem como o que fazer nesses casos.

A Meta afirmou que continuará trabalhando em novas maneiras de manter os adolescentes seguros em seus aplicativos, prometendo compartilhar mais atualizações em breve.