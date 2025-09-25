Gere transcrições de áudios/vídeos rapidamente (no próprio iPhone) com o app Quick Subtitles

Feito para iPhone e iPad, o Quick Subtitles é um novo aplicativo que usa as APIs de reconhecimento de fala da Apple para gerar transcrições de arquivos de áudio e vídeo sem mandar nenhum dado para a nuvem — e com uma velocidade bastante interessante.

Criado por Matt Birchler, ele pode ser usado para gerar transcrições no formato de legenda (SRT) ou texto simples (TXT), além de também funcionar completamente offline. O usuário pode acompanhar em tempo real a geração das transcrições, com direito a métricas como “palavras por segundo”.

Ferramentas com o Quick Subtitles são obviamente úteis para criadores de conteúdo, como podcasters e videomakers, já que elas facilitam a adição de legendas — algo essencial para aumentar a acessibilidade de uma mídia. No entanto, elas também podem ser um adianto e tanto nos momentos em que você, por exemplo, deseja voltar para um momento específico de um podcast ou vídeo durante uma sessão de estudos para relembrar algo ou simplesmente fazer uma anotação — isso, é claro, sem ter que “dar play” na mídia original.

Como dito, o app faz tudo localmente para preservar a privacidade do usuário, mas ainda há opção de usar o ChatGPT (OpenAI) ou o Gemini (Google) para gerar resumos/notas dessas transcrições ou formatá-las rapidamente. Nesse caso, os arquivos são sim enviados para os servidores desses respectivos serviços.

Compatível com o iOS/iPadOS 26.0 ou superior, o Quick Subtitles é gratuito para baixar, contando com dez transcrições gratuitas. Para desbloquear transcrições ilimitadas e transcrever múltiplos arquivos de uma só vez, é necessário adquirir uma licença de US$20 (compra única).

Embora conte com um recurso de gerenciamento de idiomas, a ferramenta em si só está disponível em inglês. Ela também não conta com um app para macOS (embora seja possível baixar a versão para iPad nos computadores da Apple), mas isso deverá mudar em breve, como indica o site oficial do Quick Subtitles.

via MacStories