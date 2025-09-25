Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Gere transcrições de áudios/vídeos rapidamente (no próprio iPhone) com o app Quick Subtitles

Bruno Cardoso
25/09/2025 • 09:50

Feito para iPhone e iPad, o Quick Subtitles é um novo aplicativo que usa as APIs 1Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. de reconhecimento de fala da Apple para gerar transcrições de arquivos de áudio e vídeo sem mandar nenhum dado para a nuvem — e com uma velocidade bastante interessante.

Publicidade

Criado por Matt Birchler, ele pode ser usado para gerar transcrições no formato de legenda (SRT) ou texto simples (TXT), além de também funcionar completamente offline. O usuário pode acompanhar em tempo real a geração das transcrições, com direito a métricas como “palavras por segundo”.

Ferramentas com o Quick Subtitles são obviamente úteis para criadores de conteúdo, como podcasters e videomakers, já que elas facilitam a adição de legendas — algo essencial para aumentar a acessibilidade de uma mídia. No entanto, elas também podem ser um adianto e tanto nos momentos em que você, por exemplo, deseja voltar para um momento específico de um podcast ou vídeo durante uma sessão de estudos para relembrar algo ou simplesmente fazer uma anotação — isso, é claro, sem ter que “dar play” na mídia original.

Como dito, o app faz tudo localmente para preservar a privacidade do usuário, mas ainda há opção de usar o ChatGPT (OpenAI) ou o Gemini (Google) para gerar resumos/notas dessas transcrições ou formatá-las rapidamente. Nesse caso, os arquivos são sim enviados para os servidores desses respectivos serviços.

Publicidade

Compatível com o iOS/iPadOS 26.0 ou superior, o Quick Subtitles é gratuito para baixar, contando com dez transcrições gratuitas. Para desbloquear transcrições ilimitadas e transcrever múltiplos arquivos de uma só vez, é necessário adquirir uma licença de US$20 (compra única).

Embora conte com um recurso de gerenciamento de idiomas, a ferramenta em si só está disponível em inglês. Ela também não conta com um app para macOS (embora seja possível baixar a versão para iPad nos computadores da Apple), mas isso deverá mudar em breve, como indica o site oficial do Quick Subtitles.

via MacStories

Notas de rodapé

  • 1
    Application programming interface, ou interface de programação de aplicações.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Apple diz que DMA piora a experiência dos usuários e pede revogação da lei
Posts relacionados