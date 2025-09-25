Navegue

iPhones 17 Pro Max contrabandeados são apreendidos no Paraná

Luiz Gustavo Ribeiro
25/09/2025 • 18:31

Os novos iPhones estão disponíveis no Brasil há menos de uma semana e, ainda assim, dezenas de unidades já foram contrabandeadas para o país, conforme informações da Receita Federal.

Segundo o g1, mais de 30 iPhones 17 Pro Max foram apreendidos em São Miguel do Iguaçu (no Paraná), durante fiscalização em um veículo com dois ocupantes, ambos presos em flagrante, que seguia do Paraguai para São Paulo.

iPhones 17 Pro Max apreendidos pela Receita Federal no Paraná
Foto: Receita Federal/g1

Essa, vale notar, não foi nem mesmo a primeira apreensão envolvendo os novos modelos, sendo que uma outra ocorrência foi registrada neste ano. Dados da Receita apontam que, em 2025, foram apreendidos 365.310 aparelhos no Brasil, sendo que 61% (223.973) dessas mercadorias (quase R$200 milhões) foram interceptadas no Paraná.

Os aparelhos vão para a alfândega da RF em Foz do Iguaçu. De lá, eles são disponibilizados para leilão ou podem ser incorporados a órgãos públicos, doados a entidades assistenciais ou mesmo destruídos.

Contudo, segundo a Receita, como os aparelhos apreendidos mais recentemente são lançamentos e se trata de um grande lote, fica mais fácil leiloar a Pessoas Jurídicas de modo a arrecadar dinheiro aos cofres públicos.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
