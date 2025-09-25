★ iPlace oferece opções de pagamento diferenciadas para os novos iPhones!

Pela primeira vez, a Apple disponibilizou novos modelos dos seus smartphones no Brasil na mesma data em que ocorreu o lançamento nos Estados Unidos — e é claro que a iPlace, a maior Apple Premium Reseller da América Latina, já está com os quatro aparelhos deste ano (iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max) em seus estoques!

Com lojas físicas por todo o Brasil e também contando com sua tradicional loja online para atender com facilidade clientes das mais variadas localidades do país, a iPlace oferece uma série de opções diferenciadas de compra as quais podem ser uma boa pedida, a depender de como está seu momento financeiro.

Por padrão, é possível adquirir um iPhone na modalidade de pagamento tradicional — da forma como você compraria em qualquer loja, pagando o preço cheio à vista ou parcelado. O iPhone 17 Pro de 256GB, por exemplo, sai por R$10.349 no Pix ou em até até 21x de R$613 no cartão de crédito.

Mas caso você não tenha esse dinheiro todo de uma vez ou até mesmo não tenha esse limite disponível para uso no seu cartão (ou não queira comprometê-lo todo), é possível pagar apenas 70% do valor do aparelho e decidir o que fazer com os 30% restantes apenas na hora de pagar a parcela final.

Por exemplo, o iPhone 17 — que à vista sai por R$7.200 — pode ser comprado por até 21x de R$427 no cartão de crédito, mas pagando apenas 70% do aparelho cada parcela cai para apenas R$280. No caso do iPhone Air, cada parcela cai de R$560 para R$370 — o que pode dar um alívio bom no bolso por 21 meses!

Após pagar a 21ª parcela, você tem então 3 opções:

Pagar os 30% restantes de uma única vez e ficar com o mesmo aparelho.

Trocar seu iPhone por um novo e não pagar esses 30% (renovando o plano).

Devolver o aparelho para a iPlace e concluir o programa — o que equivaleria a uma espécie de assinatura.

Ainda tem mais!

Falando em assinatura, a iPlace também oferece esse sistema de aquisição em parceria com o Bradesco, Pagando parcelas mensais a valores baixos, o usuário pode renovar a sua assinatura a cada 21 meses e pegar um aparelho novo, sem se preocupar com revenda (ou simplesmente cancelar o seu plano).

Por fim, quem comprar qualquer um dos novos iPhones (17, Air, 17 Pro ou 17 Pro Max) na iPlace até o dia 5 de outubro ganhará um bônus de R$500 para usar em compras adicionais de qualquer item com preço mínimo de R$650 no site da empresa — uma oferta e tanto, não acham?

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo escrito pelo MacMagazine, fruto de um acordo comercial com um anunciante que não influenciou a nossa opinião.