Divulgação/Xiaomi
Xiaomi 17 Pro e Pro Max

Linha Xiaomi 17 é lançada com telas secundárias, Snapdragon 8 Elite Gen 5 e mais

Bruno S. Gentile
25/09/2025 • 16:51
Leitura de 2 minuto

A Xiaomi apresentou nesta quinta-feira a linha Xiaomi 17, composta pelos modelos 17, 17 Pro e 17 Pro Max. A marca chinesa pulou a geração “16” e adotou o número 17 para alinhar sua nomenclatura à dos novos iPhones, que foram citados diversas vezes durante o evento de lançamento em Pequim (China).

O destaque fica para os modelos 17 Pro e 17 Pro Max, que trazem uma tela secundária na traseira, integrada ao módulo de câmeras. A solução lembra — e muito — o espaço ocupado pelo platô das câmeras nos iPhones 17 Pro. O display pode exibir relógios, notificações, widgets, retratos feitos por inteligência artificial e servir como visualizador para selfies com a câmera traseira.

Linha Xiaomi 17 Pro e Pro Max
Linha Xiaomi 17

Todos os aparelhos são equipados com o Snapdragon 8 Elite Gen 5, novo chip premium da Qualcomm, acompanhado de até 16GB de RAM 1Random access memory, ou memória de acesso aleatório. e até 1TB de armazenamento nas versões Pro.

A tela frontal trata-se de um painel OLED 2Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico., com taxa de atualização de 120Hz e proteção Dragon Crystal Glass.

As baterias chamam atenção. A versão de entrada contém 7.000mAh de capacidade, 700mAh a mais que a versão Pro, que possui 6.300mAh. O Xiaomi 17 Pro Max é o que possui a maior capacidade, sendo capaz de armazenar até 7.500mAh de energia. Todos suportam carregamento rápido de até 100W e recarga sem fio de até 50W.

Xiaomi 17
Xiaomi 17 — Divulgação/Xiaomi

Durante o evento, a Xiaomi exibiu comparações diretas com os iPhones 17, incluindo um teste de reprodução contínua de vídeo no qual, em tese, o novo modelo da empresa chinesa superaria a autonomia da rival mesmo com um acessório MagSafe acoplado.

Xiaomi 17 Pro e Pro Max — Divulgação/Xiaomi

Os três aparelhos seguem a linha visual de bordas retas, corpo em alumínio e vidro, lembrando a estética dos iPhones mais recentes. Os modelos Pro têm certificação IP69, resistente inclusive a jatos de água aquecida, enquanto o 17 “base” mantém o IP68. A linha roda o sistema HyperOS 3, baseado no Android 16, e estreia o recurso “HyperIsland”, interface praticamente idêntica à Ilha Dinâmica (Dynamic Island) da Apple.

Na China, a família de novos celulares da Xiaomi já está em pré-venda, com lançamento marcado para o próximo sábado (27/9).

O Xiaomi 17 pode ser adquirido por preços a partir de ¥4.500 (algo em torno de R$3.360 sem impostos). A linha 17 Pro possui preços que começam em ¥5.000 (cerca de R$3.730 na conversão direta), podendo chegar a ¥6.000 (R$4.500 sem impostos) com o modelo 17 Pro Max.

A empresa confirmou que apenas o modelo Xiaomi 17 terá lançamento global em breve. A linha Pro permanece, por ora, exclusiva do mercado chinês.

via TudoCelular.com

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
