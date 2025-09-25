Navegue

macOS 27 não suportará backups do Time Machine com o Time Capsule

Luiz Gustavo Ribeiro
25/09/2025 • 17:05
AirPort Extreme e Time Capsule

Após o anúncio do macOS Tahoe 26, na WWDC25, a Apple indicou que a próxima grande versão principal do sistema de Macs — ou seja, o macOS 27 — não oferecerá mais suporte a discos do Time Capsule ou de quaisquer outras unidades de armazenamento que usem o Apple Filing Protocol (AFP) para backups via Time Machine.

Com o lançamento do macOS Tahoe 26 para todos, há algumas semanas, os usuários já estão sendo alertados sobre o fim desse suporte, como notado pelo nosso leitor Luiz Faria. Apesar disso, os backups continuarão funcionando normalmente no macOS 26.

Alerta no macOS Tahoe 26 sobre o fim de backups do Time Capsule no macOS 27

Desse modo, a partir do macOS 27, os backups do Time Machine exigirão uma unidade de armazenamento compatível com protocolos de compartilhamento de arquivos mais atuais, como SMBv2 e SMBv3.

Vale lembrar que a Apple descontinuou a linha AirPort em 2018 e já anunciou que seu cliente AFP estava obsoleto na versão corporativa das notas de lançamento do macOS Sequoia 15.5.

Luiz Gustavo Ribeiro
