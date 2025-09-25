OpenAI lança ChatGPT Pulse, que reúne e sugere conteúdos customizados de forma proativa

A OpenAI anunciou hoje o ChatGPT Pulse, novo recurso que promete entregar resumos diários personalizados com base em história de conversas, feedback do usuário e integrações com aplicativos como o Google Calendar e Gmail.

Disponível inicialmente apenas para assinantes do plano Pro, o Pulse aparece como uma aba dentro do aplicativo do ChatGPT e reúne de cinco a dez cartões visuais com informações selecionadas durante a noite. A ideia é que o usuário receba logo pela manhã uma curadoria de conteúdos relevantes, em vez de ter que pedir propriamente.

Segundo a OpenAI, os resumos podem incluir notícias, planos de viagem, sugestões de cardápio ou orientações para metas de longo prazo, como em treinos esportivos ou objetivos profissionais. O usuário pode interagir com os cartões para obter mais detalhes, salvar o conteúdo em uma conversa ou pedir complementos.

O Pulse leva em conta o histórico de uso do ChatGPT, além de preferências previamente registradas pelos usuários. É possível, com isso, curar temas específicos em edições futuras, dar uma resposta rápida (com sinais de positivo ou negativo) e visualizar ou apagar esse histórico de personalização.

As integrações com apps de terceiros são opcionais e podem ser ativadas ou desativadas a qualquer momento. Ao conectar o Google Calendar, por exemplo, o ChatGPT pode, por exemplo, sugerir agenda de reuniões ou lembrar de comprar um presente de aniversário.

Esta é uma nova experiência em que o ChatGPT pode fornecer proativamente atualizações diárias personalizadas de seus bate-papos, feedback e aplicativos conectados, como seu calendário. Lançamento para usuários Pro em dispositivos móveis hoje.

.

Você também pode selecionar o que aparece no ChatGPT Pulse perguntando o que você gostaria na sua próxima atualização.

Você também pode selecionar o que aparece no ChatGPT Pulse perguntando o que você gostaria na sua próxima atualização.



Ainda segundo a OpenAI, os conteúdos passam por uma checagem de segurança para evitar recomendações inadequadas e garantir que as informações personalizadas não são usadas para treinar modelos globais, sendo de uso exclusivo de cada usuário.

Diferente do modelo de negócios das redes sociais, o Pulse não incentiva a rolagem infinita. Cada edição diária é fechada com uma mensagem de “Isso é tudo por hoje” para reforçar ao próprio usuário que o objetivo da ferramenta é a produtividade e a entrega de informações úteis para começar o dia.

O ChatGPT Pulse faz parte da estratégia pública da OpenAI de avançar em direção a agentes de IA proativos, capazes de agir de forma autônoma e em nome do usuário. A empresa já sinalizou que o recurso poderá evoluir para realizar ações como reservar restaurantes ou redigir emails — mas que, por ora, seguirá restrito a resumos e recomendações.

A expectativa é de que o recurso seja também expandido para os assinantes do plano Plus. O plano Pro para uso pessoal custa U$200 por mês; já o plano Plus custa U$20 mensais.