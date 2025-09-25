Promoções na App Store: Super Hydorah, The Curse of Issyos, Lux – Nascer e Pôr do sol e mais!

Hora de economizar! Nesta quinta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Super Hydorah, criado pela Locomalito, é um jogo de tiro espacial e nosso destaque do dia.

Equipe a sua nave e salve a Galáxia em uma enorme batalha contra os Meroptians. O jogo de batalha espacial não deve em nada aos clássicos dos videogames, incluindo nessa lista sucessos das décadas de 1980-90.

Confira um vídeo do jogo:

Controle fácil, suporte a MFi, segredos e itens espalhados pelas fases, além de múltiplas histórias, caminhos e finais tornam a experiência de jogo bem divertida e viciante.

Publicidade

Que tal? Não deixe de aproveitar essa oferta!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$120 em descontos:

Jogos

Uma aventura épica.

Publicidade

Jogo de estratégia.

Combine vegetais.

Publicidade

Jogo de corrida.

Aplicativos

Utilitário com informações do nascer/pôr do sol.

Utilitário musical para redução de ruído.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀