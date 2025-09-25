Proton Mail agora funciona mesmo sem conexão com a internet

Conhecido por seu foco em privacidade, o aplicativo Proton Mail foi atualizado hoje no iOS com novidades que prometem torná-lo mais ágil e prático, inclusive nos momentos em que não há conexão com a internet.

Em um post no seu blog oficial, a Proton disse que redesenhou a interface do seu cliente email, tendo reposicionado alguns ícones e botões para facilitar o seu uso com apenas uma mão. Um dos exemplos é o botão de composição, que agora pode ser encontrado no canto inferior direito da tela, e não mais no canto superior direito.

A empresa também disse que fez algumas mudanças para deixar o Proton Mail mais “azeitado”, o que teria feito ações rotineiras como rolar pela caixa de entrada, arquivar conversas ou responder a uma mensagem ficarem até 2x mais rápidas.

A grande novidade desse update, no entanto, talvez seja a possibilidade de usar o app enquanto se está offline. Segundo a Proton, é possível compor rascunhos, navegar pelas caixas de entrada e organizar as mensagens normalmente mesmo sem uma conexão com a internet — o app trata de sincronizar tudo automaticamente assim que o usuário se conecta novamente.

Por fim, a equipe por trás do app aproveitou para anunciar também que, agora, os apps para iOS e Android do Proton Mail compartilham 80% do mesmo código, o que deverá acelerar a chegada de novos recursos às duas plataformas daqui para frente. A ideia é manter uma experiência de uso consistente, não importa de qual aparelho o usuário está acessando os seus emails.

Gratuito para baixar, o Proton Mail está disponível na App Store para iPhone e iPad. Há ainda as assinaturas Mail Plus (que desbloqueia recursos adicionais e sai por R$19/mês ou R$150/ano) e Unlimited (que, além de liberar mais ferramentas, também conta com 500GB de armazenamento na nuvem por R$46,50/mês).

