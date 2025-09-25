Navegue

Trump assina ordem executiva para manter o TikTok nos Estados Unidos

Douglas Nascimento
25/09/2025 • 20:08
Parece que todo o imbróglio envolvendo o TikTok nos Estados Unidos está finalmente chegando ao fim. O presidente Donald Trump assinou hoje uma ordem executiva que abre caminho para um possível acordo com o objetivo de transferir boa parte das operações do app no país para empresas americanas.

De acordo com a CNBC, o acordo satisfaz as exigências da lei de segurança nacional, a qual exige que a ByteDance (empresa chinesa responsável pelo app) venda suas operações nos EUA caso não queira enfrentar um banimento no país — algo que foi adiado sucessivas vezes por Trump.

O presidente Donald J. Trump e o @VP Vance SALVAM o TikTok de uma proibição, ao mesmo tempo em que protegem a segurança nacional dos Estados Unidos, removendo o TikTok do controle da China nos EUA. 🇺🇸
A ARTE DA NEGOCIAÇÃO. 🔥

A possível transação que, segundo o vice-presidente JD Vance, girará em torno dos US$14 bilhões, deixará a ByteDance com menos de 20% de participação nos negócios da plataforma nos EUA, enquanto empresas como as americanas Oracle e Silver Lake e a emiradense MGX controlarão, juntas em torno de 45%.

A Oracle, pelo que já se sabe, será responsável por cuidar das operações de segurança do app, bem como continuará fornecendo serviços de computação na nuvem para a nova companhia americana que será formada com o negócio em empreendimento conjunto (uma joint venture).

Segundo a NBC News, Vance afirmou ainda que os EUA poderão controlar o algoritmo do TikTok no país, mas Trump negou que haverá um direcionamento de conteúdos de sua plataforma política: “todos serão tratados de forma justa. Cada grupo, cada filosofia, cada política será tratada de forma muito justa”.

A assinatura da ordem executiva surge poucos dias após o presidente e a ByteDance anunciarem um avanço nas conversas dos EUA com a China visando esse acordo. Após a assinatura, Trump agradeceu ao presidente do país asiático, Xi Jim Ping, pelo apoio visando aprovação do negócio.

