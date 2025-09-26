App Meta AI ganha feed Vibes para vídeos curtos à la TikTok

O aplicativo Meta AI ganhou nesta semana uma prévia do Vibes, um novo feed onde você pode criar e compartilhar vídeos curtos gerados por IA gratuitamente.

Também disponível na web, o Vibes foi projetado para “facilitar a busca por inspiração criativa e a experimentação com as ferramentas do Meta AI”. Ao navegar, você verá uma variedade de vídeos gerados por IA, sendo que o feed se tornará mais personalizado com o tempo.

View this post on Instagram A post shared by Mark Zuckerberg (@zuck) Apresentando o Vibes — um feed de vídeos expressivos gerados por IA de artistas e criadores no aplicativo Meta AI. Crie e remixe vídeos com modelos e músicas renomadas gratuitamente.

Com o Vibes, você pode começar do zero, trabalhar com conteúdo que já possui ou remixar um vídeo existente e compartilhá-lo com amigos e seguidores, inclusive no Facebook e no Instagram. Usuários podem ainda remixar no app Meta AI um vídeo criado lá e distribuído no Instagram.

Também é possível adicionar novos visuais, bem como músicas e ainda ajustar os estilos disponíveis de acordo com seu gosto.

Segundo a Meta, estão sendo desenvolvidas ferramentas e modelos de criação ainda mais poderosos com diversos artistas visuais e criadores, os quais serão lançados em breve para todos.