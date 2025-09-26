Apple investiga possíveis más condições de trabalho na “cidade do iPhone”

Empregados da fábrica da Foxconn em Zhengzhou, na China, alegaram más condições de trabalho durante a produção do iPhone 17, de acordo com um relatório do China Labor Watch, que abrange o período de março a setembro deste ano.

Como pontuado pelo The Straits Times, foram destacados problemas como salários não pagos, horas extras forçadas, turnos noturnos coercitivos e outras violações trabalhistas durante o aumento da produção da nova linha de smartphones da Apple.

A Foxconn culpou “ordens instáveis” pela criação de um ambiente no qual os trabalhadores da fábrica enfrentam pressão e intimidação constantes. Já a Apple afirmou estar “firmemente comprometida com os mais altos padrões de trabalho, direitos humanos e conduta ética”.

Nossos fornecedores são obrigados a oferecer condições de trabalho seguras, tratar os trabalhadores com dignidade e respeito, agir de forma justa e ética e usar práticas ambientalmente responsáveis ​​onde quer que fabriquem produtos ou prestem serviços para a Apple. Realizamos auditorias terceirizadas regularmente e, sempre que um problema é levantado em qualquer parte de nossa cadeia de suprimentos, agimos rapidamente para garantir que nossos altos padrões sejam mantidos. Nesse caso, as equipes da Apple estavam no local e iniciaram uma investigação imediata.

Além das possíveis infrações de direitos trabalhistas, foi dito ainda que a Foxconn está violando a lei chinesa ao empregar uma grande porcentagem de trabalhadores temporários.

Isso porque o complexo da Foxconn em Zhengzhou — frequentemente descrito como a “cidade do iPhone” — empregou de 150 a 200 mil trabalhadores durante o período analisado, sendo que os temporários representavam mais de 50% do total, um nível 5x maior que o limite imposto pela lei chinesa.

Além disso, a estrutura salarial da Foxconn, que retém uma segunda parcela dos salários até o mês seguinte, deixou alguns trabalhadores sem o pagamento de horas extras caso pedissem demissão antes de uma data limite específica.

A maioria dos colaboradores trabalhava de 60 a 75 horas por semana, bem acima do máximo legal da China e do limite semanal de 60 horas da Apple.

Há, ainda, preocupações relacionadas à carga de trabalho para jovens trabalhadores com status de estudante, alegando que eles eram frequentemente forçados a trabalhar em turnos noturnos por baixos salários.

Os trabalhadores que apresentaram queixas foram submetidos a vigilância, ameaças e até mesmo à divulgação pública de informações pessoais.

Por fim, o China Labor Watch alegou que houve contratações discriminatórias que excluíram etnias diversas, bem como a execução de tarefas que expunham os colaboradores a produtos químicos perigosos sem equipamento de proteção adequado, além de assédio e intimidação generalizados.

via Mashable