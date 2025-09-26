Navegue

Apple quer que Justiça dos EUA rejeite ação coletiva envolvendo a “nova Siri”

Bruno Cardoso
26/09/2025 • 12:48

A Apple entrou hoje com uma petição para que a Justiça dos Estados Unidos rejeite uma ação coletiva aberta contra a empresa em março deste ano por conta do atraso da “nova Siri” — versão da assistente pessoal empurrada por recursos de inteligência artificial.

Como comentamos na época, os autores do processo argumentaram que nunca teriam adquirido um smartphone da linha iPhone 16 (ou pelo menos teriam pago um valor menor por ele) caso soubessem que a campanha de marketing envolvendo a Siri repaginada era “falsa”.

Em resposta, os advogados da empresa disseram agora que o adiamento de apenas dois recursos da “nova Siri” não é o suficiente para sustentar as alegações da ação coletiva, além de não configurar uma “quebra da garantia”.

Os autores reclamam do prazo de lançamento de dois recursos, apesar das quase duas dúzias de recursos da Apple Intelligence já terem sido entregues. Esse atraso limitado não pode sustentar as alegações abrangentes dos autores.

A defesa também argumentou que, ao adquirir um modelo da linha iPhone 16, os autores da ação coletiva “se beneficiaram de melhorias na câmera, chips aprimorados e maior desempenho, telas atualizadas e inúmeras outras melhorias de hardware e software”, além dos outros recursos de IA da suíte Apple Intelligence que foram, sim, liberados com o lançamento desses smartphones.

Mais especificamente, dois recursos adiados da Siri “conversacional” entraram na mira dessa ação coletiva: a capacidade de fornecer informações e sugerir ações de maneira contextual e também a habilidade realizar ações pelo usuário em aplicativos de maneira independente.

A Apple, enquanto isso, segue trabalhando nessa versão repaginada da sua assistente virtual, a qual deverá chegar (se os rumores estiverem certos) com a liberação do iOS 26.4 no ano que vem.

via MacRumors

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
