Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Adrian Tusar / Shutterstock.com
AppleGPT

Apple teria desenvolvido “SiriGPT” para auxiliar em testes internos

Bruno Cardoso
26/09/2025 • 15:40
Leitura de 1 minuto

Segundo informações da Bloomberg, a Apple desenvolveu um aplicativo à la ChatGPT com o intuito de facilitar o desenvolvimento da Siri mais conversacional, cujo lançamento foi adiado no início do ano.

Publicidade

Feito para ser, pelo menos em um primeiro momento, apenas uma ferramenta de testes, esse software nada mais é que a nova versão da assistente virtual da gigante de Cupertino, só que no formato de chatbot — acelerando, assim, o desenvolvimento de certas habilidades. Ele também leva o codinome “veritas” (“verdade” em latim).

Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, porém, a Apple também estaria coletando feedback sobre esse aplicativo com objetivo de avaliar se o formato de chatbot pode ou não ter algum valor para empresa, o que significa que existe, sim, a possibilidade de ela lançar um rival para a ferramenta da OpenAI no futuro.

Em seu estado atual, o app permite que o usuário gerencie múltiplas conversas com o modelo de IA sobre uma variedade de assuntos, além de conseguir salvar e referenciar bate-papos passados, acompanhar consultas anteriores e manter conversas mais longas.

Publicidade

O “veritas” foi projetado especificamente para testar o sistema subjacente reformulado da nova Siri, de codinome “Linwood”. Essa solução, segundo o veículo, combina as tecnologias do framework Apple Foundation Models com um modelo de IA feito por terceiros não especificado.

Se os rumores estiverem corretos, é possível que vejamos essa versão mais parruda da Siri aterrissar no iPhone com a chegada do iOS 26.4, previsto para março do ano que vem. Agora, se veremos um “SiriGPT” ser lançado pela Maçã, só o tempo nos dirá.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

iPhone 17 tem melhorias sutis em durabilidade e recarga, mostram testes
Posts relacionados