Apple teria desenvolvido “SiriGPT” para auxiliar em testes internos

Segundo informações da Bloomberg, a Apple desenvolveu um aplicativo à la ChatGPT com o intuito de facilitar o desenvolvimento da Siri mais conversacional, cujo lançamento foi adiado no início do ano.

Publicidade

Feito para ser, pelo menos em um primeiro momento, apenas uma ferramenta de testes, esse software nada mais é que a nova versão da assistente virtual da gigante de Cupertino, só que no formato de chatbot — acelerando, assim, o desenvolvimento de certas habilidades. Ele também leva o codinome “veritas” (“verdade” em latim).

Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, porém, a Apple também estaria coletando feedback sobre esse aplicativo com objetivo de avaliar se o formato de chatbot pode ou não ter algum valor para empresa, o que significa que existe, sim, a possibilidade de ela lançar um rival para a ferramenta da OpenAI no futuro.

Em seu estado atual, o app permite que o usuário gerencie múltiplas conversas com o modelo de IA sobre uma variedade de assuntos, além de conseguir salvar e referenciar bate-papos passados, acompanhar consultas anteriores e manter conversas mais longas.

Publicidade

O “veritas” foi projetado especificamente para testar o sistema subjacente reformulado da nova Siri, de codinome “Linwood”. Essa solução, segundo o veículo, combina as tecnologias do framework Apple Foundation Models com um modelo de IA feito por terceiros não especificado.

Se os rumores estiverem corretos, é possível que vejamos essa versão mais parruda da Siri aterrissar no iPhone com a chegada do iOS 26.4, previsto para março do ano que vem. Agora, se veremos um “SiriGPT” ser lançado pela Maçã, só o tempo nos dirá.