Bug impede uso de recursos da Apple Intelligence em iPhones 17

Usuários do iPhone 17 e do iPhone 17 Pro estão relatando falhas no uso da Apple Intelligence desde os primeiros dias de disponibilidade dos aparelhos. O problema, identificado em fóruns oficiais da Apple e no Reddit, impede a conclusão do download necessário para que os recursos de inteligência artificial funcionem.

Publicidade

De acordo com os relatos, o sistema até informa que o pacote de modelos — com cerca de 6,6GB — está instalado, mas funções como Genmoji, Image Playground, Ferramentas de Escrita (Writing Tools) e Inteligência Visual (Visual Intelligence) não ficam acessíveis mesmo após medidas como redefinir ajustes de rede, trocar idioma ou região, reiniciar o aparelho ou refazer o login na Conta Apple.

A falha não parece restrita a uma região específica, havendo registros na Austrália, nos Estados Unidos e na Europa. Para alguns usuários, restaurar o iPhone para os ajustes de fábrica e depois recuperar o backup resolveu temporariamente o problema, mas não há garantia de que essa medida funcionará para todos.

A Apple já está ciente da situação e trabalha em uma correção. Entretanto, não há informações se a empresa poderá resolver com um ajuste remoto nos seus servidores ou se será necessária uma atualização do iOS.

A companhia testa atualmente o iOS 26.1, mas pode ser que ela libere uma versão 26.0.1 — possivelmente com correções baseadas em feedbacks dos usuários — para o público antes disso.

via MacRumors