Como criar uma pasta de playlists no Apple Music [iPhone e iPad]

Há alguns anos, a Apple permite criar pastas de playlists no aplicativo Música (Music) do macOS. Com a chegada do iOS/iPadOS 26, ela está finalmente expandindo isso também para os usuários de iPhones e iPads.

Assim, você pode manter todas as suas listas de reproduções devidamente organizadas, de acordo com as músicas e estilos musicais, por exemplo.

A seguir, veja como fazer esse procedimento no seu iPhone ou iPad! 🎶

Com o app Música (Music) aberto, toque na aba “Biblioteca” e depois em “Playlists”. Vá até o “+” (na parte superior direita) e em “Criar uma Nova Pasta”.

Digite o nome da pasta e selecione “Criar”. A qualquer momento, você pode renomeá-la indo até o botão com três pontinhos, em “Renomear” e digitando o novo nome.

Para adicionar/remover playlists de uma pasta, toque na seção “Playlists” da Biblioteca, mantenha pressionado o dedo em cima da playlist e selecione “Mover para a Pasta”. Selecione a pasta desejada e vá até “Mover”.

