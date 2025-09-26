Navegue

Como criar uma pasta de playlists no Apple Music [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
26/09/2025 • 08:00
Há alguns anos, a Apple permite criar pastas de playlists no aplicativo Música (Music) do macOS. Com a chegada do iOS/iPadOS 26, ela está finalmente expandindo isso também para os usuários de iPhones e iPads.

Assim, você pode manter todas as suas listas de reproduções devidamente organizadas, de acordo com as músicas e estilos musicais, por exemplo.

A seguir, veja como fazer esse procedimento no seu iPhone ou iPad! 🎶

Com o app Música (Music) aberto, toque na aba “Biblioteca” e depois em “Playlists”. Vá até o “+” (na parte superior direita) e em “Criar uma Nova Pasta”.

Digite o nome da pasta e selecione “Criar”. A qualquer momento, você pode renomeá-la indo até o botão com três pontinhos, em “Renomear” e digitando o novo nome.

Para adicionar/remover playlists de uma pasta, toque na seção “Playlists” da Biblioteca, mantenha pressionado o dedo em cima da playlist e selecione “Mover para a Pasta”. Selecione a pasta desejada e vá até “Mover”.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
