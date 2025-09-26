Navegue

Leitura de 1 minuto

Como desativar completamente o AutoMix do Apple Music [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
26/09/2025 • 07:30

O aplicativo Música (Music) do iOS/iPadOS 26 e do macOS Tahoe 26 trouxe uma nova função para o assinantes do Apple Music: o AutoMix.

Na prática, ele faz uma transição perfeita entre as músicas, selecionando automaticamente a que melhor se encaixa — como remover o silêncio no início e no final de uma faixa ou fazer uma fusão simples.

YouTube video

Ainda que o AutoMix esteja habilitado por padrão quando você atualiza os sistemas operacionais para a versão 26, é possível desativá-lo ou voltar a usar a Fusão tradicional (crossfade), por exemplo.

Veja como fazer! 🎶

Como controlar o AutoMix no iPhone e iPad

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Apps”. Escolha “Música” e vá até “Transições de Músicas”, na seção “Áudio”.

Para mudar o estilo da transição, escolha entre “AutoMix” e “Fusão”. Ou, para desativá-las completamente, desmarque “Transições de Músicas” no topo.

Como controlar o AutoMix no Mac

Com o app Música (Music) aberto, abra as configurações do app. Vá até Música » Ajustes…, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command ,.

Clique na aba “Reprodução” para alterar o estilo dela, no menu suspenso “Estilo da Transição”. Ou desmarque a opção “Transições de Músicas” completamente.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
