Como desativar completamente o AutoMix do Apple Music [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Música (Music) do iOS/iPadOS 26 e do macOS Tahoe 26 trouxe uma nova função para o assinantes do Apple Music: o AutoMix.

Na prática, ele faz uma transição perfeita entre as músicas, selecionando automaticamente a que melhor se encaixa — como remover o silêncio no início e no final de uma faixa ou fazer uma fusão simples.

Ainda que o AutoMix esteja habilitado por padrão quando você atualiza os sistemas operacionais para a versão 26, é possível desativá-lo ou voltar a usar a Fusão tradicional (crossfade), por exemplo.

Veja como fazer! 🎶

Como controlar o AutoMix no iPhone e iPad

Abra os Ajustes (Settings) e toque em “Apps”. Escolha “Música” e vá até “Transições de Músicas”, na seção “Áudio”.

Para mudar o estilo da transição, escolha entre “AutoMix” e “Fusão”. Ou, para desativá-las completamente, desmarque “Transições de Músicas” no topo.

Como controlar o AutoMix no Mac

Com o app Música (Music) aberto, abra as configurações do app. Vá até Música » Ajustes…, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command , .

Clique na aba “Reprodução” para alterar o estilo dela, no menu suspenso “Estilo da Transição”. Ou desmarque a opção “Transições de Músicas” completamente.

