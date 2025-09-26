Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Mariia Shalabaieva na Unsplash
Ícone do app Música estilizado

Como fixar um álbum, uma música, um artista ou outros no Apple Music [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
26/09/2025 • 07:00
Leitura de 1 minuto

O Apple Music não ficou de fora das novidades relacionadas ao iOS/iPadOS 26 e macOS Tahoe 26.

Publicidade

Uma delas é a possibilidade de fixar um álbum, uma música, um artista ou algo do tipo no topo da aba Biblioteca (Library), para um acesso mais rápido e fácil.

Veja como fazer isso! 📌 🎵

YouTube video

Como fixar um conteúdo pelo iPhone/iPad

Mantenha o dedo pressionado em cima de uma playlist, um artista, um álbum, uma música ou um videoclipe e escolha “Fixar [conteúdo]”. O mesmo processo pode ser feito indo até o ícone representado por três pontinhos.

Como fixar um conteúdo pelo Mac

Com o Música aberto, pressione ⌃ control enquanto clica com o botão esquerdo do mouse sobre o item e escolha “Fixar [conteúdo]” — ou, se preferir, clique diretamente com o botão esquerdo do mouse.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Britânica compra iPhone 16 Pro na Amazon e recebe… “cocô”!
Posts relacionados