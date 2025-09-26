Como fixar um álbum, uma música, um artista ou outros no Apple Music [iPhone, iPad e Mac]

O Apple Music não ficou de fora das novidades relacionadas ao iOS/iPadOS 26 e macOS Tahoe 26.

Publicidade

Uma delas é a possibilidade de fixar um álbum, uma música, um artista ou algo do tipo no topo da aba Biblioteca (Library), para um acesso mais rápido e fácil.

Veja como fazer isso! 📌 🎵

Como fixar um conteúdo pelo iPhone/iPad

Mantenha o dedo pressionado em cima de uma playlist, um artista, um álbum, uma música ou um videoclipe e escolha “Fixar [conteúdo]”. O mesmo processo pode ser feito indo até o ícone representado por três pontinhos.

Como fixar um conteúdo pelo Mac

Com o Música aberto, pressione ⌃ control enquanto clica com o botão esquerdo do mouse sobre o item e escolha “Fixar [conteúdo]” — ou, se preferir, clique diretamente com o botão esquerdo do mouse.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.