Detecção de Acidente ajuda a salvar vidas após veículo cair de penhasco nos EUA

A Detecção de Acidente (Crash Detection), recurso de segurança presente nos iPhones e Apple Watches mais recentes, ajudou a salvar a vida de duas pessoas após um grave acidente envolvendo um UTV (uma espécie de meio termo entre um carro e um quadriciclo) nos Estados Unidos.

O acidente ocorreu no estado do Kentucky, onde um corpo de bombeiros voluntário recebeu uma chamada de emergência disparada pelo sistema de ligações de emergência do iPhone. Eles logo enviaram suas equipes de resgate para o local, onde o UTV havia caído de um penhasco.

Como o local era de difícil acesso, eles contaram com a ajuda de outro corpo de bombeiros, ambulâncias, paramédicos e até mesmo de um helicóptero para possibilitar o resgate, o qual culminou com os dois passageiros feridos sendo levados para hospitais da região.

Ao veículo de imprensa local WKYT, o chefe do corpo de bombeiros responsável pelo resgate, Jerry Bowen, afirmou que o carro caiu de uma altura de quase 500 metros e acabou pegando fogo após o acidente — o que acabou deixando um dos passageiros com queimaduras graves.

Bowen contou à reportagem que eles costumam receber muitos alarmes falsos envolvendo esses recursos de segurança de dispositivos, mas tratam todos de maneira igualitária — uma atitude imprescindível para casos como esse, de um acidente real e bastante grave.

Obviamente, ele recomenda a todos que mantenham o recurso Detecção de Acidente ativado em seus aparelhos e, caso ele não o suporte, que baixem softwares dedicados como o Life360 — um aplicativo para compartilhamento de geolocalização.