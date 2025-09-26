Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Detecção de Acidente ajuda a salvar vidas após veículo cair de penhasco nos EUA

Douglas Nascimento
26/09/2025 • 11:19

A Detecção de Acidente (Crash Detection), recurso de segurança presente nos iPhones e Apple Watches mais recentes, ajudou a salvar a vida de duas pessoas após um grave acidente envolvendo um UTV (uma espécie de meio termo entre um carro e um quadriciclo) nos Estados Unidos.

Publicidade

O acidente ocorreu no estado do Kentucky, onde um corpo de bombeiros voluntário recebeu uma chamada de emergência disparada pelo sistema de ligações de emergência do iPhone. Eles logo enviaram suas equipes de resgate para o local, onde o UTV havia caído de um penhasco.

Como o local era de difícil acesso, eles contaram com a ajuda de outro corpo de bombeiros, ambulâncias, paramédicos e até mesmo de um helicóptero para possibilitar o resgate, o qual culminou com os dois passageiros feridos sendo levados para hospitais da região.

Ao veículo de imprensa local WKYT, o chefe do corpo de bombeiros responsável pelo resgate, Jerry Bowen, afirmou que o carro caiu de uma altura de quase 500 metros e acabou pegando fogo após o acidente — o que acabou deixando um dos passageiros com queimaduras graves.

Publicidade

Posts relacionados

Bowen contou à reportagem que eles costumam receber muitos alarmes falsos envolvendo esses recursos de segurança de dispositivos, mas tratam todos de maneira igualitária — uma atitude imprescindível para casos como esse, de um acidente real e bastante grave.

Obviamente, ele recomenda a todos que mantenham o recurso Detecção de Acidente ativado em seus aparelhos e, caso ele não o suporte, que baixem softwares dedicados como o Life360 — um aplicativo para compartilhamento de geolocalização.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

★ Notta aperfeiçoa integração com Apple Watch e apresenta o Notta Memo: gravador de voz com IA chega à Europa
Posts relacionados