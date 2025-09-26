iPhone 17 tem melhorias sutis em durabilidade e recarga, mostram testes

O iPhone 17 foi sujeitado a novos testes que avaliam tanto a durabilidade quanto a características de recarga. Os resultados mostram avanços em relação à geração anterior, mas também revelam limitações frente aos modelos Pro.

Publicidade

O canal JerryRigEverything, conhecido por testar smartphones em situações extremas, colocou o iPhone 17 de entrada à prova. Nos testes, a tela com Ceramic Shield 2 resistiu bem a riscos comuns, apresentando marcas apenas nos níveis mais altos da escala Mohs e sem danos mesmo após a exposição direta a uma chama por até 30 segundos.

No teste de dobra, o aparelho (com estrutura de alumínio) não apresentou trincas ou deformações, superando inclusive os modelos Pro em robustez.

A parte traseira em vidro fosco resistiu a chaves e moedas, mas cedeu a materiais como alumínio e titânio. A Apple, contudo, afirma que marcas vistas em unidades de demonstração não são riscos, mas sim “transferência de materiais”. Já as câmeras protegidas por vidro de safira, permaneceram intactas mesmo sob conta direto com lâminas.

Teste de recarga

Em relação à recarga, o ChargerLAB testou o aparelho com diversos carregadores da Maçã. O iPhone 17 alcançou pico de 27W a 28W via USB-C, contra cerca de 23W do iPhone 16. Nos modelos Pro, esse pico pode chegar a 36W.

Publicidade

No carregamento sem fio, os iPhones registraram 29W de pico com MagSafe, mantendo até 25W de forma constante.

Apesar disso, a Apple afirma que toda a linha iPhone 17 é capaz de atingir 50% de carga em 20 minutos se usado com carregadores compatíveis.

Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10

Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10

Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x

Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto

Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.