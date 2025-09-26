Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

iPhone 17 tem melhorias sutis em durabilidade e recarga, mostram testes

Bruno S. Gentile
26/09/2025 • 15:32
iPhone 17 sendo riscado por chave

O iPhone 17 foi sujeitado a novos testes que avaliam tanto a durabilidade quanto a características de recarga. Os resultados mostram avanços em relação à geração anterior, mas também revelam limitações frente aos modelos Pro.

Publicidade

O canal JerryRigEverything, conhecido por testar smartphones em situações extremas, colocou o iPhone 17 de entrada à prova. Nos testes, a tela com Ceramic Shield 2 resistiu bem a riscos comuns, apresentando marcas apenas nos níveis mais altos da escala Mohs 1Escala de dureza de minerais criada por Friedrich Mohs. e sem danos mesmo após a exposição direta a uma chama por até 30 segundos.

YouTube video

No teste de dobra, o aparelho (com estrutura de alumínio) não apresentou trincas ou deformações, superando inclusive os modelos Pro em robustez.

A parte traseira em vidro fosco resistiu a chaves e moedas, mas cedeu a materiais como alumínio e titânio. A Apple, contudo, afirma que marcas vistas em unidades de demonstração não são riscos, mas sim “transferência de materiais”. Já as câmeras protegidas por vidro de safira, permaneceram intactas mesmo sob conta direto com lâminas.

Posts relacionados

Teste de recarga

Em relação à recarga, o ChargerLAB testou o aparelho com diversos carregadores da Maçã. O iPhone 17 alcançou pico de 27W a 28W via USB-C, contra cerca de 23W do iPhone 16. Nos modelos Pro, esse pico pode chegar a 36W.

Publicidade

No carregamento sem fio, os iPhones registraram 29W de pico com MagSafe, mantendo até 25W de forma constante.

YouTube video

Apesar disso, a Apple afirma que toda a linha iPhone 17 é capaz de atingir 50% de carga em 20 minutos se usado com carregadores compatíveis.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Escala de dureza de minerais criada por Friedrich Mohs.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Apple investiga possíveis más condições de trabalho na “cidade do iPhone”
Próx. Post

Apple teria desenvolvido “SiriGPT” para auxiliar em testes internos
Posts relacionados