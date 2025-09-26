iPhones 17 Pro serão usados na última transmissão do Friday Night Baseball de 2025

A Apple anunciou que a transmissão do último jogo do Friday Night Baseball contará com imagens capturadas por quatro iPhones 17 Pro, os quais estarão posicionados em locais estratégicos do Fenway Park — palco do embate entre Tigers e Red Sox.

Ainda de acordo com a companhia, os dispositivos transmitirão imagens em HD a 60 quadros por segundo de detalhes como os bancos de reservas, a entrada dos jogadores em campo, seu aquecimento e também as reações de fãs nas arquibancadas (uma das câmeras será móvel).

Friday Night Baseball, now shot on iPhone 17 Pro.



Tonight’s first-of-its-kind broadcast features live gameplay and exclusive ballpark moments captured on iPhone 17 Pro. Watch @Tigers at @RedSox, live from Fenway Park, only on Apple TV+#ShotoniPhone17Pro #FridayNightBaseball pic.twitter.com/FWL6XPv0Uy — Apple TV (@AppleTV) September 26, 2025 Friday Night Baseball, agora filmado no iPhone 17 Pro.



A primeira transmissão do gênero apresenta a ação no campo ao vivo e momentos exclusivos do estádio capturados pelo iPhone 17 Pro nesta noite. Assista aos @Tigers contra os @RedSox, ao vivo do Fenway Park, apenas no Apple TV+.



#ShotoniPhone17Pro #FridayNightBaseball

O diretor da transmissão poderá, inclusive, alternar entre os vários iPhones durante a transmissão, e a Apple conseguiu até mesmo ganhar a certificação que habilita os seus dispositivos para serem usados em transmissões futuras da Major League Baseball (MLB), dando a entender que essa não será a única vez que isso acontecerá.

Para tornar essa empreitada possível, no entanto, a Apple investiu pesado em software e hardware adicional, como o app Blackmagic Camera e o suporte Blackmagic Camera ProDock. Detalhes como a exposição e o balanço de branco das imagens, por sua vez, serão controlados à distância com a ajuda de um iPad pela equipe responsável pela transmissão.

A gigante de Cupertino disse que tem prototipado e testado esse setup em segredo há alguns meses, optando por colocá-lo em prática justamente no último jogo da temporada.

O partida entre Tigers e Red Sox acontecerá hoje às 19h10 ET (20h10, pelo horário de Brasília). Qualquer pessoa poderá acompanhá-la sem custo extra pelo app Apple TV, desde que tenha uma assinatura ativa do Apple TV+.

