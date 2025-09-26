Navegue

iPhones 17 Pro serão usados na última transmissão do Friday Night Baseball de 2025

26/09/2025 • 09:50
A Apple anunciou que a transmissão do último jogo do Friday Night Baseball contará com imagens capturadas por quatro iPhones 17 Pro, os quais estarão posicionados em locais estratégicos do Fenway Park — palco do embate entre Tigers e Red Sox.

Ainda de acordo com a companhia, os dispositivos transmitirão imagens em HD a 60 quadros por segundo de detalhes como os bancos de reservas, a entrada dos jogadores em campo, seu aquecimento e também as reações de fãs nas arquibancadas (uma das câmeras será móvel).

Friday Night Baseball, agora filmado no iPhone 17 Pro.

A primeira transmissão do gênero apresenta a ação no campo ao vivo e momentos exclusivos do estádio capturados pelo iPhone 17 Pro nesta noite. Assista aos @Tigers contra os @RedSox, ao vivo do Fenway Park, apenas no Apple TV+.

#ShotoniPhone17Pro #FridayNightBaseball

O diretor da transmissão poderá, inclusive, alternar entre os vários iPhones durante a transmissão, e a Apple conseguiu até mesmo ganhar a certificação que habilita os seus dispositivos para serem usados em transmissões futuras da Major League Baseball (MLB), dando a entender que essa não será a única vez que isso acontecerá.

Para tornar essa empreitada possível, no entanto, a Apple investiu pesado em software e hardware adicional, como o app Blackmagic Camera e o suporte Blackmagic Camera ProDock. Detalhes como a exposição e o balanço de branco das imagens, por sua vez, serão controlados à distância com a ajuda de um iPad pela equipe responsável pela transmissão.

Divulgação/Apple

A gigante de Cupertino disse que tem prototipado e testado esse setup em segredo há alguns meses, optando por colocá-lo em prática justamente no último jogo da temporada.

O partida entre Tigers e Red Sox acontecerá hoje às 19h10 ET (20h10, pelo horário de Brasília). Qualquer pessoa poderá acompanhá-la sem custo extra pelo app Apple TV, desde que tenha uma assinatura ativa do Apple TV+.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

via 9to5Mac

