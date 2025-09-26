MacMagazine no Ar #650: iPhones 17 Pro descascando, iPhone Air não entorta, DXOMARK, iOS 26.1 e muito mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 650ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
- Breno Masi [@macmasi]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00Introdução
09:20Apple diz que bordas das câmeras dos iPhones 17 Pro podem se desgastar com o tempo
24:39iPhone Air vai bem em teste de “entortamento”; iPhones 17 Pro têm ponto fraco que facilita riscos
32:22DXOMARK coloca o iPhone 17 Pro no Top 3 das melhores câmeras de smartphones
40:18Beta 1 do iOS 26.1 inclui Apple Intelligence em português de Portugal, Tradução ao Vivo em mais idiomas e outras novidades!
47:39Suposto iPhone dobrável poderá ser igual a dois iPhones Air lado a lado
58:57Encerramento
Apoio: iPlace
Os novos iPhones já estão disponíveis na iPlace! Você pode comprar de forma tradicional (à vista ou parcelado), mas também existe a opção de pagar apenas 70% do valor durante o plano e decidir o que fazer com os 30% restantes só no final.
A iPlace também oferece planos de assinatura em parceria com o Bradesco, que permitem renovar seu iPhone a cada 21 meses. E tem promoção: quem comprar até 5 de outubro ganha bônus para usar em outras compras no site da iPlace!
Trilha sonora: Del Amitri