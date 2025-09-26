Navegue

NLRB arquiva ações contra a Apple por infrações trabalhistas nos EUA

Douglas Nascimento
26/09/2025 • 19:54
Tim Cook com funcionários da Apple Brussels

O Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (National Labor Relations Board, ou NLRB) dos Estados Unidos abandonou algumas acusações de violações trabalhistas contra a empresa — incluindo uma relacionada diretamente ao CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da empresa, Tim Cook.

De acordo com uma reportagem da Bloomberg, o órgão divulgou hoje uma carta afirmando estar desistindo de muitas das reivindicações de um processo contra a Apple aberto em janeiro — algo que ocorre alguns meses após a suspensão de dois desses casos.

Em um deles, Cook estava sendo acusado de violar direitos dos trabalhadores ao enviar um email a todos os funcionários afirmando que a Apple estava fazendo o possível para descobrir pessoas que vazaram informações de uma reunião confidencial da empresa.

Outros casos abandonados dizem respeito às alegações de que a Apple violou a lei ao impor cláusulas de confidencialidade aos funcionários, ao demitir a ativista e ex-gerente Janneke Parrish e ao espionar os funcionários (ou fazê-los pensar que estavam sendo espionados).

Ashley Gjøvik, outra ex-gerente demitida da Apple após fazer publicações sobre sexismo em uma rede social, disse em um post no X que seu processo contra a Apple também foi arquivado, alegando que o NLRB não apresentou qualquer justificativa plausível para essa decisão.

Ventos de mudança…

Essa virada de chave ocorre após a troca de Jennifer Abruzzo (nomeada pelo ex-presidente americano Joe Biden) por William Cowen no comando do NLRB, promovida por Donald Trump. Ele vem adotando uma postura menos rígida que sua antecessora em relação a vários casos anteriormente investigados.

O órgão, que ao receber os processos alegou que a Apple estava “interferindo, restringindo e coagindo os funcionários”, agora afirma que investigou e considerou cuidadosamente” as alegações e, “após uma análise mais aprofundada”, determinou que muitos deles não vão adiante.

O governo dos EUA, vale recordar, atualmente vive uma lua de mel com a Apple, que fará um investimento bilionário no país e cujo CEO presenteou Trump com uma placa luxuosa — isso, embora o tão sonhado “iPhone americano” do presidente esteja longe de ser uma realidade.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
