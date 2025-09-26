★ Notta aperfeiçoa integração com Apple Watch e apresenta o Notta Memo: gravador de voz com IA chega à Europa

A Notta acaba de dar um grande passo na integração com o ecossistema da Apple.

A empresa, que já conquistou espaço no mercado europeu com sua tecnologia de transcrição por inteligência artificial, anunciou melhorias significativas na compatibilidade com o Apple Watch e o lançamento do Notta Memo — um dispositivo ultracompacto que promete transformar a forma como gravamos e transcrevemos áudio.

Certificações de segurança que impressionam

Desde que chegou à Europa, a Notta vem construindo uma reputação sólida entre profissionais exigentes. Com certificações como Controles de Sistema e Organização 2 (SOC 2) e conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (General Data Protection Regulation, ou GDPR), a HIPAA (norma de proteção de dados de saúde dos EUA) e a CCPA (lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia), a solução já conquistou tanto empresas do CAC 40 quanto startups inovadoras que não abrem mão da segurança de dados.

Apple Watch: integração que faz a diferença

A grande novidade é a melhoria substancial na compatibilidade com o Apple Watch. Essa sincronização aprimorada entre o ecossistema da Maçã e o novo Notta Memo oferece uma fluidez impressionante — algo que executivos e profissionais em constante movimento certamente vão valorizar.

Notta Memo: pequeno no tamanho, gigante em funcionalidades

Prepare-se para conhecer um dos dispositivos mais inovadores do ano. O Notta Memo é ultrafino (apenas 3,5mm de espessura) e ultraleve (28 gramas), mas não se deixe enganar pelo tamanho compacto. Esse pequeno dispositivo pode transformar a sua rotina profissional.

Seu design magnético discreto é perfeito para o dia a dia: fixe no MacBook, prenda no caderno Moleskine ou simplesmente deslize no bolso do paletó. Reuniões, conferências, encontros com clientes — ele vai lhe acompanhar onde você for, com uma autonomia que impressiona.

IA multilíngue: o futuro chegou

A transcrição e a tradução em tempo real se sincronizam instantaneamente em todo o ecossistema Notta (iOS, Android, web, Chrome e Memo). Para empresas que operam globalmente, isso é um divisor de águas: grave em português, inglês, alemão ou espanhol e receba resumos + traduções automáticas na hora.

Zapier: conectividade total

A Notta se integra naturalmente com suas ferramentas favoritas: Zoom para videoconferências, Google Workspace, Notion, Slack, Trello… Chega de retrabalho manual — suas transcrições alimentam diretamente seus fluxos de trabalho, liberando tempo para o que realmente importa.

Especificações técnicas de respeito

Autonomia de 30 horas de gravação contínua, 28 dias em standby;

de 30 horas de gravação contínua, 28 dias em standby; Capacidade de 32GB (até 2.000 horas de áudio);

de 32GB (até 2.000 horas de áudio); Alcance de 10 metros.

Além disso, ele conta com 5 microfones de alta precisão (4 MEMS + condução óssea) e design magnético com ativação intuitiva.

Chegada à Europa: setembro de 2025

O Notta Memo estará disponível na Europa a partir de meados de setembro de 2025, marcando um momento decisivo na estratégia de expansão internacional da Notta.

O veredito

O Notta Memo representa a evolução natural das ferramentas de produtividade: ultraportátil, inteligente e perfeitamente integrado ao ecossistema Apple. Uma solução que atende às necessidades dos profissionais modernos que transitam entre trabalho presencial, remoto e mobilidade constante.