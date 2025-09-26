Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

“Por Inteiro”, longa com Brett Goldstein, é a estreia do dia no Apple TV+

Bruno S. Gentile
26/09/2025 • 08:30
Divulgação/Apple

O Apple TV+ disponibilizou hoje em seu catálogo o filme “Por Inteiro” (“All of You”), estrelado por Brett Goldstein (conhecido por seu papel como Roy Kent em “Ted Lasso”) e Imogen Poots.

Publicidade

“Por Inteiro” acompanha Simon (Goldstein) e Laura (Poots), amigos desde a faculdade que se distanciaram quando ela realizou um teste para encontrar sua alma gêmea. Anos depois, os dois se reencontraram e precisam se decidir: arriscar tudo para viver o amor que sempre sentiram ou aceitar o destino que a vida lhes impôs.

Re(veja) o trailer:

YouTube video

A película é uma criação de Goldstein e William Bridges, que também assina a direção. O elenco traz ainda Jenna Coleman, Steven Cree e Zawe Ashton. A produção é da MRC em parceria com a Ryder Picture Company, com Aaron Ryder e Andrew Swett entre os produtores.

Première

Há algumas semanas, o Apple TV+ realizou a première oficial do longa no The Whitby Theater, em Nova York.

Como é possível conferir nas fotos acima, participaram do evento as estrelas do filme (Goldstein e Poots), bem como Coleman, Bridges, Ryder e Swett, os produtores executivos Alexander Black, Jon Rosenberg e a cocompositora Sofia degli Alessandri. Outros convidados incluíram os artistas P!nk, Questlove, Michael Longoria, Brody Grant, Stuart Laws, Charl Brown, Chloe Radcliffe e mais.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Como criar uma pasta de playlists no Apple Music [iPhone e iPad]
Posts relacionados