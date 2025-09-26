“Por Inteiro”, longa com Brett Goldstein, é a estreia do dia no Apple TV+

O Apple TV+ disponibilizou hoje em seu catálogo o filme “Por Inteiro” (“All of You”), estrelado por Brett Goldstein (conhecido por seu papel como Roy Kent em “Ted Lasso”) e Imogen Poots.
“Por Inteiro” acompanha Simon (Goldstein) e Laura (Poots), amigos desde a faculdade que se distanciaram quando ela realizou um teste para encontrar sua alma gêmea. Anos depois, os dois se reencontraram e precisam se decidir: arriscar tudo para viver o amor que sempre sentiram ou aceitar o destino que a vida lhes impôs.
Re(veja) o trailer:
A película é uma criação de Goldstein e William Bridges, que também assina a direção. O elenco traz ainda Jenna Coleman, Steven Cree e Zawe Ashton. A produção é da MRC em parceria com a Ryder Picture Company, com Aaron Ryder e Andrew Swett entre os produtores.
Première
Há algumas semanas, o Apple TV+ realizou a première oficial do longa no The Whitby Theater, em Nova York.
Como é possível conferir nas fotos acima, participaram do evento as estrelas do filme (Goldstein e Poots), bem como Coleman, Bridges, Ryder e Swett, os produtores executivos Alexander Black, Jon Rosenberg e a cocompositora Sofia degli Alessandri. Outros convidados incluíram os artistas P!nk, Questlove, Michael Longoria, Brody Grant, Stuart Laws, Charl Brown, Chloe Radcliffe e mais.
