Promoções na App Store: Inked, Slime 3K: Rise Against Despot, Train Layouts e mais!

Fechando a semana, nesta última sexta-feira de setembro, com a nossa seleção de promoções na App Store!

Inked, criado pelo pessoal da Somnium Games, é um jogo de busca pelo amor perdido e nosso destaque do dia.

Embarque em uma história comovente — ilustrada com desenhos minimalistas em belíssimos cenários — de quebra-cabeças que desafiarão as suas habilidades.

Você assumirá o papel do protagonista, um samurai solitário conhecido como o “Herói Sem Nome”. Mas esta não será uma jornada fácil. Você logo descobrirá que tudo o que você mais ama foi destruído, e você deve embarcar em uma aventura por um caminho cheio de quebra-cabeças para restaurar o que você mais almeja.

Confira o trailer de lançamento do jogo:

A história leva aproximadamente três horas para ser completada mas, para obter todas as conquistas, o final de semana pode ser uma boa opção.

Aproveite o desconto e boa diversão! 🖊️

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$110 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Jogo de tabuleiro.

Puzzles.

Jogo de jazz e amor.

Aplicativos

Modelos de ferrovias.

Utilitário para redimensionamento de imagens.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😎