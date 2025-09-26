Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Inked, Slime 3K: Rise Against Despot, Train Layouts e mais!

Marcelo Melo
26/09/2025 • 09:14

Fechando a semana, nesta última sexta-feira de setembro, com a nossa seleção de promoções na App Store!

Inked, criado pelo pessoal da Somnium Games, é um jogo de busca pelo amor perdido e nosso destaque do dia.

Embarque em uma história comovente — ilustrada com desenhos minimalistas em belíssimos cenários — de quebra-cabeças que desafiarão as suas habilidades.

Você assumirá o papel do protagonista, um samurai solitário conhecido como o “Herói Sem Nome”. Mas esta não será uma jornada fácil. Você logo descobrirá que tudo o que você mais ama foi destruído, e você deve embarcar em uma aventura por um caminho cheio de quebra-cabeças para restaurar o que você mais almeja.

Confira o trailer de lançamento do jogo:

YouTube video

A história leva aproximadamente três horas para ser completada mas, para obter todas as conquistas, o final de semana pode ser uma boa opção.

Aproveite o desconto e boa diversão! 🖊️

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$110 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Jogo de tabuleiro.

Puzzles.

Jogo de jazz e amor.

Aplicativos

Modelos de ferrovias.

Utilitário para redimensionamento de imagens.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 😎

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
