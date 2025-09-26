Promoções na App Store: Inked, Slime 3K: Rise Against Despot, Train Layouts e mais!

Fechando a semana, nesta última sexta-feira de setembro, com a nossa seleção de promoções na App Store!
Inked, criado pelo pessoal da Somnium Games, é um jogo de busca pelo amor perdido e nosso destaque do dia.
Embarque em uma história comovente — ilustrada com desenhos minimalistas em belíssimos cenários — de quebra-cabeças que desafiarão as suas habilidades.
Você assumirá o papel do protagonista, um samurai solitário conhecido como o “Herói Sem Nome”. Mas esta não será uma jornada fácil. Você logo descobrirá que tudo o que você mais ama foi destruído, e você deve embarcar em uma aventura por um caminho cheio de quebra-cabeças para restaurar o que você mais almeja.
Confira o trailer de lançamento do jogo:
A história leva aproximadamente três horas para ser completada mas, para obter todas as conquistas, o final de semana pode ser uma boa opção.
