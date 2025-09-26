Tim Cook comparece à reinauguração da Apple Ginza e conhece até o Pikachu no Japão

Como anunciado recentemente, foi reaberta hoje em Tóquio (no Japão) a Apple Ginza, primeira loja da Maçã fora dos Estados Unidos a qual retornou para a sua localização original.
Contando com a presença do próprio CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, e da vice-presidente sênior de varejo, Deirdre O’Brien, a reabertura contou com a presença de milhares de consumidores e ações especiais.
No seu site oficial, a Apple publicou algumas fotos bem legais dessa reinauguração:
Em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), Cook publicou um pequeno vídeo com alguns dos momentos presenciados durante essa reinauguração:
Falando em Tim Cook…
O CEO da Maçã aproveitou a viagem ao Japão para fazer uma verdadeira turnê pelo país asiático e compartilhou imagens de alguns dos pontos os quais visitou em seu perfil.
Um dos locais visitados foi o lendário Santuário Hie:
Mas ele também esteve com parte da equipe da Apple no Japão:
E não perdeu a oportunidade de conhecer o lendário Pikachu, da franquia Pokémon:
Bem legal essa turnê, não acham? ☺️🇯🇵
Notas de rodapé
- 1Chief executive officer, ou diretor executivo.