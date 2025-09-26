Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.

Tim Cook comparece à reinauguração da Apple Ginza e conhece até o Pikachu no Japão

Douglas Nascimento
26/09/2025 • 09:35
Leitura de 2 minuto

Como anunciado recentemente, foi reaberta hoje em Tóquio (no Japão) a Apple Ginza, primeira loja da Maçã fora dos Estados Unidos a qual retornou para a sua localização original.

Publicidade

Contando com a presença do próprio CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. da Apple, Tim Cook, e da vice-presidente sênior de varejo, Deirdre O’Brien, a reabertura contou com a presença de milhares de consumidores e ações especiais.

Posts relacionados

No seu site oficial, a Apple publicou algumas fotos bem legais dessa reinauguração:

Em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), Cook publicou um pequeno vídeo com alguns dos momentos presenciados durante essa reinauguração:

Um novo capítulo começa na Apple Ginza! Este local sempre será especial: foi nossa primeira loja fora dos EUA e um momento decisivo na forma como nos conectamos com nossos clientes ao redor do mundo.

Estamos felizes em reabrir nossas portas hoje e dar as boas-vindas aos clientes no Japão!

Falando em Tim Cook…

O CEO da Maçã aproveitou a viagem ao Japão para fazer uma verdadeira turnê pelo país asiático e compartilhou imagens de alguns dos pontos os quais visitou em seu perfil.

Um dos locais visitados foi o lendário Santuário Hie:

Obrigado ao @akiyaspin por me mostrar o Santuário Hie em Tóquio. Foi uma honra visitá-lo e aprender sobre seu legado duradouro.

Mas ele também esteve com parte da equipe da Apple no Japão:

Uma das coisas mais especiais sobre o Japão é a nossa equipe. Obrigado pela inovação, colaboração e energia que vocês trazem para tudo o que fazem!
Apple Japãoの仲間たち、ありがとう

E não perdeu a oportunidade de conhecer o lendário Pikachu, da franquia Pokémon:

Conheci Pikachu, conectei-me com desenvolvedores que usam nossos recursos de software de maneiras incríveis e joguei Dragon Ball Gekishin Squadra na Bandai Namco… O Japão é o paraíso dos jogadores!

Bem legal essa turnê, não acham? ☺️🇯🇵

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Promoções na App Store: Inked, Slime 3K: Rise Against Despot, Train Layouts e mais!
Próx. Post

iPhones 17 Pro serão usados na última transmissão do Friday Night Baseball de 2025
Posts relacionados