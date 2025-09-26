Tim Cook comparece à reinauguração da Apple Ginza e conhece até o Pikachu no Japão

Como anunciado recentemente, foi reaberta hoje em Tóquio (no Japão) a Apple Ginza, primeira loja da Maçã fora dos Estados Unidos a qual retornou para a sua localização original.

Contando com a presença do próprio CEO da Apple, Tim Cook, e da vice-presidente sênior de varejo, Deirdre O’Brien, a reabertura contou com a presença de milhares de consumidores e ações especiais.

No seu site oficial, a Apple publicou algumas fotos bem legais dessa reinauguração:

Em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), Cook publicou um pequeno vídeo com alguns dos momentos presenciados durante essa reinauguração:

A new chapter begins at Apple Ginza!



This location will always be special: It was our first store outside the US and a defining moment in how we connect with our customers around the world.



We are thrilled to reopen our doors today and welcome customers in Japan! pic.twitter.com/oiaqM3fJGs — Tim Cook (@tim_cook) September 26, 2025 Um novo capítulo começa na Apple Ginza! Este local sempre será especial: foi nossa primeira loja fora dos EUA e um momento decisivo na forma como nos conectamos com nossos clientes ao redor do mundo.



Estamos felizes em reabrir nossas portas hoje e dar as boas-vindas aos clientes no Japão!

Falando em Tim Cook…

O CEO da Maçã aproveitou a viagem ao Japão para fazer uma verdadeira turnê pelo país asiático e compartilhou imagens de alguns dos pontos os quais visitou em seu perfil.

Um dos locais visitados foi o lendário Santuário Hie:

Thanks to @akiyaspin for showing me the Hie Shrine in Tokyo. It was an honor to visit and learn about its enduring legacy. pic.twitter.com/4koNFtdbD7 — Tim Cook (@tim_cook) September 25, 2025 Obrigado ao @akiyaspin por me mostrar o Santuário Hie em Tóquio. Foi uma honra visitá-lo e aprender sobre seu legado duradouro.

Mas ele também esteve com parte da equipe da Apple no Japão:

One of the most special things about Japan is our team. Thank you for the innovation, collaboration, and energy you bring to everything that you do!



Apple Japanの仲間たち、ありがとう！ pic.twitter.com/gFh36FZZ1t — Tim Cook (@tim_cook) September 25, 2025 Uma das coisas mais especiais sobre o Japão é a nossa equipe. Obrigado pela inovação, colaboração e energia que vocês trazem para tudo o que fazem!

Apple Japãoの仲間たち、ありがとう

E não perdeu a oportunidade de conhecer o lendário Pikachu, da franquia Pokémon:

Met Pikachu, connected with developers using our software features in amazing ways, and played Dragon Ball Gekishin Squadra at Bandai Namco… Japan is a gamer's paradise! pic.twitter.com/WIilg7NWrM — Tim Cook (@tim_cook) September 24, 2025 Conheci Pikachu, conectei-me com desenvolvedores que usam nossos recursos de software de maneiras incríveis e joguei Dragon Ball Gekishin Squadra na Bandai Namco… O Japão é o paraíso dos jogadores!

Bem legal essa turnê, não acham? ☺️🇯🇵