Vídeo: 10 ótimas dicas de novidades do iOS 26!

Rafael Fischmann
26/09/2025 • 18:00
Leitura de 1 minuto

Vocês certamente acompanharam os inúmeros vídeos que fizemos por aqui sobre o iOS 26, mas agora que ele está nas mãos de todos, a coisa muda de figura.

Então, preparamos aqui o primeiro de alguns vídeos que pretendemos fazer futuramente com dicas diversas e muito legais para vocês aproveitarem ao máximo o iOS 26 em seus iPhones.

Vamos lá! 😉

YouTube video
Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
