AirPods Pro 3 vs. Powerbeats Pro 2: quais fones sem fio escolher?

Recentemente, a Apple atualizou sua linha de fones de ouvido sem fio com os AirPods Pro 3, trazendo com eles novidades em design, desempenho e recursos de saúde/bem-estar. Já a Beats, subsidiária da Maçã, aposta no público esportivo com os Powerbeats Pro 2, lançados com foco em bateria de longa duração, conforto e resistência.

Ambos os modelos compartilham o chip H2 e alguns recursos do ecossistema Apple, ainda que com propostas bastantes diferentes. A seguir, destrinchamos ponto a ponto as principais diferenças para lhe ajudar a escolher qual deles mais vale a pena, dentro do seu contexto cotidiano.

Vídeos

Antes de prosseguirmos, confira nossos vídeos sobre ambos os produtos:

Design e encaixe

Os AirPods Pro 3 mantêm a proposta de serem fones compactos e discretos. Nesta versão, eles acompanham cinco tamanhos de ponta de silicone (PPP, PP, P, M e G), agora com microesferas de espuma para uma melhor vedação, e certificação IP57 contra poeira, suor e respingos.

Já os Powerbeats Pro 2 possuem um formato mais robusto, com ganchos auriculares, feitos em liga de níquel-titânio para resistir a treinos intensos. O peso é maior, mas o formato de encaixe em torno das orelhas torna o dispositivo mais seguro em atividades físicas. A certificação é IPX4, limitada a suor e respingos.

Confira as dimensões exatas de ambos os fones de ouvido:

Modelo Dimensões (fones) Dimensões (estojo) Peso AirPods Pro 3 30,9×19,2x27mm 47,2×62,2×21,8mm 5,55g (fones)

43,99g (estojo) Powerbeats Pro 2 45x41x24mm 75x66x34mm 8.7g (fones)

69g (estojo)

Recursos de som

Nos AirPods Pro 3, o Cancelamento Ativo de Ruído (ANC) é até 4x mais eficiente do que no modelo original — não há informações de como ele se sai em comparação aos Powerbeats Pro 2 —, com melhorias nos graves e clareza nas vozes. Já o recurso de Áudio Adaptativo ajusta automaticamente o nível de isolamento de acordo com o ambiente do usuário, enquanto a Detecção de Conversa reduz o volume ao identificar alguma fala de quem está utilizando o dispositivo.

Os Powerbeats Pro 2 trazem drivers duplos com palco sonoro amplo e sistema de ventilação interna para reduzir a pressão nos ouvidos. Além disso, eles também contam com ANC e Modo Transparência, ainda que sem as novidades exclusivas dos AirPods Pro.

Ambos suportam Áudio Espacial Personalizado com rastreamento de cabeça, Equalizador Adaptativo e áudio sem perdas (Lossless).

Recursos e sensores

Tanto os AirPods Pro 3 quanto os Powerbeats Pro 2 incluem monitoramento cardíaco por sensores ópticos, que enviam os dados para o app Fitness (nativo no iOS 26) ou um app de terceiros compatível com tal recurso.

Além dos recursos ligados à atividades físicas, os fones de ouvido sem fio da Apple contam com um conjunto completo de recursos voltados à saúde auditiva.

O modelo permite realizar um Teste de Audição diretamente no app Saúde (Health) ou nos ajustes do iPhone, simulando condições semelhante aos testes realizados em consultório médico para identificar perdas auditivas. Os resultados são exibidos de forma imediata e armazenados com segurança, podendo ser acompanhados ao longo do tempo.

Com base nesses dados, os AirPods Pro 3 oferecem o Modo Aparelho Auditivo, que reforça frequências de sons e vozes em tempo real, aproveitando o processamento do chip H2. Há ainda ferramentas como Redução de Exposição a Sons Altos, que limita ruídos intensos automaticamente, e ajustes de Atenção de Segurança e Limite de Volume, pensados como ferramentas preventivas.

Os Powerbeats Pro 2, por sua vez, não oferecem nenhum dos recursos ligados à saúde auditiva.

Nos AirPods Pro, a Maçã adicionou ainda o recurso Tradução ao Vivo (Live Translation), capaz de interpretar falas em idiomas como português, inglês, francês, alemão e espanhol.

Controles e comandos

Nos AirPods Pro 3, os comandos são feitos por uma haste sensível à pressão, que permite reproduzir ou passar músicas, avançar ou retroceder faixas, atender chamadas e ajustar o volume deslizando o dedo.

Também é possível alternar entre os modos de Cancelamento Ativo de Ruído (ANC), Modo Ambiente e Áudio Adaptativo mantendo a haste pressionada, além de iniciar a Tradução Ao Vivo e ativar a Siri. O modelo ainda reconhece gestos de cabeça para responder ou recusar ligações ou notificações.

Já os Powerbeats Pro 2 apostam em botões físicos integrados aos fones. É possível, com isso, controlar a toda a central de reprodução de faixas, aumentar ou diminuir o volume e alternar entre o ANC e o Modo Ambiente. Os controles são independentes em cada fone, oferecendo uma resposta tátil durante o uso.

Veja a tabela comparativa:

Ação AirPods Pro 3

(haste sensível à pressão + gestos) Powerbeats Pro 2

(botões físicos) Reproduzir/pausar Pressionar a haste uma vez Pressionar o botão “b” uma vez Próxima faixa Pressionar a haste duas vezes Pressionar o botão “b” duas vezes Faixa anterior Pressionar a haste três vezes Pressionar o botão “b” três vezes Atender ligação Pressionar a haste uma vez Pressionar o botão “b” uma vez Ajustar volume Deslizar o dedo para cima/baixo na haste Usar o botão físico de volume (↑/↓) Alternar ANC/Ambiente/Áudio Adaptativo Manter a haste pressionada Manter o botão “b” pressionado (ANC ↔ Ambiente) Tradução ao Vivo Manter a haste pressionada em ambos os fones Não disponível Ativar a Siri Manter a haste pressionada (ou ativar por voz) Não disponível Gestos de cabeça Aceitar chamadas e responder notificações = mover a cabeça para cima e para baixo



Rejeitar chamadas, notificações ou mensagens = mover a cabeça de lado a lado Não disponível

Bateria e autonomia

Os novos AirPods Pro oferecem até 8 horas de uso com o Cancelamento Ativo de Ruído ativado e até 24 horas com o estojo MagSafe. Uma recarga rápida de 5 minutos garante uma hora de reprodução.

Já os fones da Beats entregam uma autonomia maior, com a até 10 horas de uso por carga — sendo 8 horas com ANC ligado — e 45 horas no total com o estojo. Em uma recarga rápida, os Powerbeats Pro 2 saem na frente com 1h30 de ganho de uso a cada 5 minutos de carregamento.

As especificações da bateria de cada modelo também foram detalhadas na tabela abaixo:

Modelo Fones (ANC ligado) Estojo de recarga Recarga rápida AirPods Pro 3 Até 8h Até 24h 5min = 1h Powerbeats Pro 2 Até 8h (10h máx.) Até 45h 5min = 1h30

Preço e disponibilidade

Nos Estados Unidos, ambos fones de ouvidos são vendidos por US$250.

No Brasil, os AirPods Pro 3 chegarão por R$2.700 na Apple (embora ainda sem data de lançamento), em versão única na cor branca. Os Powerbeats Pro 2, disponíveis nas cores Electric Orange, Hyper Purple, Quick Sand e Jet Black, continuam sem previsão de lançamento no Brasil mesmo sete meses após o seu lançamento nos EUA.

Qual escolher?

Os AirPods Pro 3 são a escolha ideal para quem busca fones discretos, integração máxima com o ecossistema Apple e recursos inteligentes como a tradução em tempo real.

Já os Powerbeats Pro 2 são para aqueles usuários que priorizam o treinamento de alta intensidade, muito por conta da autonomia da bateria e do encaixe seguro nas orelhas.

Em breve AirPods Pro 3 de Apple Preço à vista: R$2.429,10

Preço parcelado: R$2.699,00 em até 12x

Comprar Powerbeats Pro 2 de Apple 🇺🇸 Preço: US$249,99

Cores: jet black, quick sand, hyper purple e electric orange

