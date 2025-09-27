Como desativar o sensor de batimentos cardíacos dos AirPods Pro 3

O sensor de batimentos cardíacos dos AirPods Pro 3 é muito útil para quem quer conferir essas métricas durante o uso dos fones ou mesmo em exercícios — seja usando o aplicativo nativo Fitness ou algum outro de terceiros compatível.

Publicidade

Porém, caso não queira que ele monitore esse indicador de saúde (para economizar bateria dos fones, por exemplo), a Apple permite desativá-lo de uma forma muito simples, como veremos nos parágrafos seguintes. Confira! ❤️

Antes de mais nada, certifique-se de que os AirPods Pro 3 estão conectados ao seu iPhone ou iPad no momento.

Em seguida, abra o app Ajustes (Settings) e toque no nome dos fones, logo na parte superior.

Por fim, role a tela e desative a opção “Batimentos” dentro da área “Privacidade”.

Em breve AirPods Pro 3 de Apple Preço à vista: R$2.429,10

Preço parcelado: R$2.699,00 em até 12x

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.