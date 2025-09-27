Navegue

Sensor de batimentos cardíacos dos AirPods Pro 3

Como desativar o sensor de batimentos cardíacos dos AirPods Pro 3

Pedro Henrique Nunes
27/09/2025 • 15:00
Leitura de 1 minuto

O sensor de batimentos cardíacos dos AirPods Pro 3 é muito útil para quem quer conferir essas métricas durante o uso dos fones ou mesmo em exercícios — seja usando o aplicativo nativo Fitness ou algum outro de terceiros compatível.

Porém, caso não queira que ele monitore esse indicador de saúde (para economizar bateria dos fones, por exemplo), a Apple permite desativá-lo de uma forma muito simples, como veremos nos parágrafos seguintes. Confira! ❤️

Antes de mais nada, certifique-se de que os AirPods Pro 3 estão conectados ao seu iPhone ou iPad no momento.

Em seguida, abra o app Ajustes (Settings) e toque no nome dos fones, logo na parte superior.

Por fim, role a tela e desative a opção “Batimentos” dentro da área “Privacidade”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
