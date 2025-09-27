Como fazer traduções ao vivo com os AirPods

Frequentemente, a Apple lança atualizações de firmware dos AirPods para liberar novos recursos aos seus usuários. Foi assim quando os AirPods Pro 2 se tornaram verdadeiros aparelhos auditivos com apenas um update, por exemplo.
Neste ano, a Maçã trouxe uma função bastante útil para quem viaja com frequência ou conversa com pessoas em outros idiomas.
Batizada de Tradução ao Vivo (Live Translation), ela usa a Apple Intelligence para que você possa ouvir o que as pessoas falam de forma traduzida, em tempo real, no idioma que preferir.
Veja como usar isso! 🙂
Compatibilidade
Para utilizar a tradução nos AirPods, é preciso ter um desses modelos de AirPods:
- AirPods 4 (apenas o modelo com Cancelamento Ativo de Ruído)
- AirPods Pro 2
- AirPods Pro 3
Você também precisará que eles estejam emparelhados a um iPhone compatível com a Apple Intelligence (ou seja, iPhones 15 Pro/15 Pro Max e posteriores) e com ela devidamente habilitada.
Idiomas suportados
No momento, os seguintes idiomas são suportados:
- 🇩🇪 Alemão (Alemanha)
- 🇪🇸 Espanhol (Espanha)
- 🇫🇷 Francês (França)
- 🇺🇸 Inglês (Reino Unido, EUA)
- 🇧🇷 Português (Brasil)
No iOS 26.1, a Apple expandirá esse suporte para mais idiomas, incluindo:
- 🇨🇳 Chinês (tradicional e simplificado)
- 🇰🇷 Coreano
- 🇮🇹 Italiano
- 🇯🇵 Japonês
Como ativar a Tradução ao Vivo nos AirPods [Pro]
Antes de usá-la na prática, você precisa fazer o download dos idiomas de entrada (que pretende traduzir) e saída (o seu). Para isso, coloque os AirPods no ouvido e acesse o app Ajustes (Settings) no iPhone.
Selecione o nome dos fones (na parte superior), escolha “Tradução”, “Idiomas” e toque naqueles que deseja baixar.
Feito isso, abra o app Traduzir (Translate) no iPhone/iPad e selecione “Ao Vivo”, na barra inferior.
Escolha os idiomas e, para iniciar a tradução, siga um dos métodos:
- Nos AirPods: mantenha pressionadas as hastes dos dois AirPods ao mesmo tempo;
- Com a Siri: diga algo como “Inicie a Tradução ao Vivo”;
- Com o app Traduzir: toque em “Ao Vivo” e em “Iniciar Tradução”;
- Usando a Central de Controle: deslize o dedo a partir do canto superior direito da tela para abrir a Central de Controle e toque no ícone do “Traduzir”; se ele não aparecer, vá até “+” e adicione-o;
- Usando o botão de Ação, você também pode utilizar a função, caso tenha mapeado o botão para isso.
Como usar a Tradução ao Vivo
Para que os AirPods traduzam enquanto você fala, inicie a Tradução ao Vivo (seguindo os passos acima) e ouça a outra pessoa falar, enquanto os AirPods fazem a tradução em tempo real — com um pequeno atraso.
Também é possível ver uma transcrição da conversa na aba “Ao Vivo” do app Traduzir no iPhone. Veja um exemplo disso no vídeo abaixo:
Caso queira responder, use a aba “Ao Vivo” do app para mostrar uma transcrição à pessoa com quem você está falando ou selecione o botão de reproduzir para que ela ouça.
Se a outra pessoa já tiver habilitado os recursos acima e estiver usando os AirPods compatíveis (e com a Apple Intelligence ativada), ela também ouvirá a sua resposta usando os AirPods dela — sem a necessidade de ter um iPhone mostrando a tradução na tela.
