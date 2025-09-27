Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Imagem: MacRumors
Tradução Ao Vivo (Live Translation) nos AirPods Pro

Como fazer traduções ao vivo com os AirPods

Pedro Henrique Nunes
27/09/2025 • 16:30
Leitura de 2 minuto

Frequentemente, a Apple lança atualizações de firmware dos AirPods para liberar novos recursos aos seus usuários. Foi assim quando os AirPods Pro 2 se tornaram verdadeiros aparelhos auditivos com apenas um update, por exemplo.

Publicidade

Neste ano, a Maçã trouxe uma função bastante útil para quem viaja com frequência ou conversa com pessoas em outros idiomas.

Batizada de Tradução ao Vivo (Live Translation), ela usa a Apple Intelligence para que você possa ouvir o que as pessoas falam de forma traduzida, em tempo real, no idioma que preferir.

Veja como usar isso! 🙂

Compatibilidade

Para utilizar a tradução nos AirPods, é preciso ter um desses modelos de AirPods:

Publicidade
  • AirPods 4 (apenas o modelo com Cancelamento Ativo de Ruído)
  • AirPods Pro 2
  • AirPods Pro 3

Você também precisará que eles estejam emparelhados a um iPhone compatível com a Apple Intelligence (ou seja, iPhones 15 Pro/15 Pro Max e posteriores) e com ela devidamente habilitada.

Idiomas suportados

No momento, os seguintes idiomas são suportados:

  • 🇩🇪 Alemão (Alemanha)
  • 🇪🇸 Espanhol (Espanha)
  • 🇫🇷 Francês (França)
  • 🇺🇸 Inglês (Reino Unido, EUA)
  • 🇧🇷 Português (Brasil)

No iOS 26.1, a Apple expandirá esse suporte para mais idiomas, incluindo:

  • 🇨🇳 Chinês (tradicional e simplificado)
  • 🇰🇷 Coreano
  • 🇮🇹 Italiano
  • 🇯🇵 Japonês

Como ativar a Tradução ao Vivo nos AirPods [Pro]

Antes de usá-la na prática, você precisa fazer o download dos idiomas de entrada (que pretende traduzir) e saída (o seu). Para isso, coloque os AirPods no ouvido e acesse o app Ajustes (Settings) no iPhone.

Publicidade

Selecione o nome dos fones (na parte superior), escolha “Tradução”, “Idiomas” e toque naqueles que deseja baixar.

Tradução ao vivo com os AirPods

Feito isso, abra o app Traduzir (Translate) no iPhone/iPad e selecione “Ao Vivo”, na barra inferior.

Tradução ao vivo com os AirPods

Escolha os idiomas e, para iniciar a tradução, siga um dos métodos:

  • Nos AirPods: mantenha pressionadas as hastes dos dois AirPods ao mesmo tempo;
  • Com a Siri: diga algo como “Inicie a Tradução ao Vivo”;
  • Com o app Traduzir: toque em “Ao Vivo” e em “Iniciar Tradução”;
  • Usando a Central de Controle: deslize o dedo a partir do canto superior direito da tela para abrir a Central de Controle e toque no ícone do “Traduzir”; se ele não aparecer, vá até “+” e adicione-o;
  • Usando o botão de Ação, você também pode utilizar a função, caso tenha mapeado o botão para isso.

Como usar a Tradução ao Vivo

Para que os AirPods traduzam enquanto você fala, inicie a Tradução ao Vivo (seguindo os passos acima) e ouça a outra pessoa falar, enquanto os AirPods fazem a tradução em tempo real — com um pequeno atraso.

Publicidade

Também é possível ver uma transcrição da conversa na aba “Ao Vivo” do app Traduzir no iPhone. Veja um exemplo disso no vídeo abaixo:

YouTube video

Caso queira responder, use a aba “Ao Vivo” do app para mostrar uma transcrição à pessoa com quem você está falando ou selecione o botão de reproduzir para que ela ouça.

Se a outra pessoa já tiver habilitado os recursos acima e estiver usando os AirPods compatíveis (e com a Apple Intelligence ativada), ela também ouvirá a sua resposta usando os AirPods dela — sem a necessidade de ter um iPhone mostrando a tradução na tela.

AirPods Pro 3 (miniatura)
Em breve AirPods Pro 3 de Apple Preço à vista: R$2.429,10
Preço parcelado: R$2.699,00 em até 12x
AirPods 4 (miniatura)
Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10
Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x
Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como desativar o sensor de batimentos cardíacos dos AirPods Pro 3
Posts relacionados