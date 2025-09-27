Como fazer traduções ao vivo com os AirPods

Frequentemente, a Apple lança atualizações de firmware dos AirPods para liberar novos recursos aos seus usuários. Foi assim quando os AirPods Pro 2 se tornaram verdadeiros aparelhos auditivos com apenas um update, por exemplo.

Neste ano, a Maçã trouxe uma função bastante útil para quem viaja com frequência ou conversa com pessoas em outros idiomas.

Batizada de Tradução ao Vivo (Live Translation), ela usa a Apple Intelligence para que você possa ouvir o que as pessoas falam de forma traduzida, em tempo real, no idioma que preferir.

Veja como usar isso! 🙂

Compatibilidade

Para utilizar a tradução nos AirPods, é preciso ter um desses modelos de AirPods:

AirPods 4 (apenas o modelo com Cancelamento Ativo de Ruído)

AirPods Pro 2

AirPods Pro 3

Você também precisará que eles estejam emparelhados a um iPhone compatível com a Apple Intelligence (ou seja, iPhones 15 Pro/15 Pro Max e posteriores) e com ela devidamente habilitada.

Idiomas suportados

No momento, os seguintes idiomas são suportados:

🇩🇪 Alemão (Alemanha)

🇪🇸 Espanhol (Espanha)

🇫🇷 Francês (França)

🇺🇸 Inglês (Reino Unido, EUA)

🇧🇷 Português (Brasil)

No iOS 26.1, a Apple expandirá esse suporte para mais idiomas, incluindo:

🇨🇳 Chinês (tradicional e simplificado)

🇰🇷 Coreano

🇮🇹 Italiano

🇯🇵 Japonês

Como ativar a Tradução ao Vivo nos AirPods [Pro]

Antes de usá-la na prática, você precisa fazer o download dos idiomas de entrada (que pretende traduzir) e saída (o seu). Para isso, coloque os AirPods no ouvido e acesse o app Ajustes (Settings) no iPhone.

Selecione o nome dos fones (na parte superior), escolha “Tradução”, “Idiomas” e toque naqueles que deseja baixar.

Feito isso, abra o app Traduzir (Translate) no iPhone/iPad e selecione “Ao Vivo”, na barra inferior.

Escolha os idiomas e, para iniciar a tradução, siga um dos métodos:

Nos AirPods : mantenha pressionadas as hastes dos dois AirPods ao mesmo tempo;

: mantenha pressionadas as hastes dos dois AirPods ao mesmo tempo; Com a Siri : diga algo como “Inicie a Tradução ao Vivo”;

: diga algo como “Inicie a Tradução ao Vivo”; Com o app Traduzir : toque em “Ao Vivo” e em “Iniciar Tradução”;

: toque em “Ao Vivo” e em “Iniciar Tradução”; Usando a Central de Controle : deslize o dedo a partir do canto superior direito da tela para abrir a Central de Controle e toque no ícone do “Traduzir”; se ele não aparecer, vá até “+” e adicione-o;

: deslize o dedo a partir do canto superior direito da tela para abrir a Central de Controle e toque no ícone do “Traduzir”; se ele não aparecer, vá até “+” e adicione-o; Usando o botão de Ação, você também pode utilizar a função, caso tenha mapeado o botão para isso.

Como usar a Tradução ao Vivo

Para que os AirPods traduzam enquanto você fala, inicie a Tradução ao Vivo (seguindo os passos acima) e ouça a outra pessoa falar, enquanto os AirPods fazem a tradução em tempo real — com um pequeno atraso.

Também é possível ver uma transcrição da conversa na aba “Ao Vivo” do app Traduzir no iPhone. Veja um exemplo disso no vídeo abaixo:

Caso queira responder, use a aba “Ao Vivo” do app para mostrar uma transcrição à pessoa com quem você está falando ou selecione o botão de reproduzir para que ela ouça.

Se a outra pessoa já tiver habilitado os recursos acima e estiver usando os AirPods compatíveis (e com a Apple Intelligence ativada), ela também ouvirá a sua resposta usando os AirPods dela — sem a necessidade de ter um iPhone mostrando a tradução na tela.

