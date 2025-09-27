Navegue

Como ver os seus batimentos cardíacos capturados pelos AirPods Pro 3

Pedro Henrique Nunes
27/09/2025 • 13:30
Além de trazer melhorias no Cancelamento Ativo de Ruído (ANC, na sigla em inglês) e na bateria, os AirPods Pro 3 também vieram com uma outra novidade: um sensor de batimentos cardíacos em cada fone — assim como os Powerbeats Pro 2, lançados em fevereiro passado.

Com ele, você pode conferir os dados registrados por meio do aplicativo Saúde (Health), além de compartilhá-los com aplicativos de preparo físico da Apple (o Fitness, para ser mais exato) e de terceiros.

Confira como ver os seus dados captados pelos fones de ouvido e como controlar a sua ativação/desativação facilmente! ❤️

Pelo app Saúde

Coloque um ou os dois AirPods na orelha e veja se eles estão conectados ao iPhone ou iPad no momento. Em seguida, abra o app Saúde, toque na aba representada por uma lupa (Busca) e selecione Coração » Batimentos.

Os seus batimentos em tempo real capturados pelos AirPods Pro 3 serão mostrados no gráfico.

Pelo app Fitness

Com os AirPods nos ouvidos, abra o app Fitness e toque na aba “Exercício”. Inicie um exercício normalmente para visualizar os seus batimentos enquanto você se exercita.

Pela Siri

Se quiser, você também pode usar a Siri para verificar os seus batimentos no momento, dizendo algo como “E aí Siri, qual é a minha atual frequência cardíaca?”

Mas, claro, você precisará de sorte para conseguir que ela responda isso adequadamente. Aqui, não rolou ainda. 😛

Bem fácil e bacana, não é mesmo? 😊

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
