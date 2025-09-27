MM Fórum: slot de RAM do MacBook, Liquid Glass do macOS Tahoe e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|Slot RAM do MacBook com problema.
|vicegag
|11
|MacOS Tahoe & Liquid Glass
|Dellas_Capua
|7
|Applecare não ativa mais no Brasil?
|Marcos Lenzi
|5
|Como mencionar o @…. de uma pessoa no Mail do Mac
|José Ramos
|4
|M1 PRO X AIR M4
|Euriberto De Amorim Santana Neto
|3
Boas discussões, pessoal! 😉