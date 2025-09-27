Navegue

Os AirPods não estão carregando? A solução pode estar na limpeza!

Michel Duarte Corrêa
27/09/2025 • 12:00
Leitura de 3 minuto

Você já precisou dos seus AirPods e, ao tirá-los do estojo, percebeu que eles não estavam totalmente carregados? Ou pior, que não carregaram nada?

Antes de imaginar um defeito grave ou considerar a compra de novos fones, vale saber que esse problema muitas vezes está relacionado a algo simples: a falta de limpeza adequada.

Mais comum do que parece

Com o uso diário, poeira, fiapos de bolso e até resíduos de cera podem se acumular tanto nos contatos metálicos dos AirPods quanto dentro do estojo de carregamento. Esse acúmulo impede o contato elétrico e faz com que os fones não recarreguem como deveriam.

No caso da minha esposa, por exemplo, até resíduos de protetor solar e maquiagem (que ela usa mesmo estando no escritório) já atrapalharam o carregamento. Ou seja, não é só quem usa os fones em academia ou ao ar livre que precisa se preocupar — no dia a dia, também pode acontecer.

O que já falamos sobre isso

Aqui no MacMagazine, já publicamos um guia completo de como limpar seus AirPods Pro e Max do jeito certo, com todas as recomendações oficiais da Apple.

Neste artigo o foco não é repetir esse passo a passo, mas destacar como a limpeza pode ser a chave para resolver problemas de carregamento — algo que muitos usuários não associam de imediato.

O que aprendi indo nas Apple Stores sobre esse tema

Em pelo menos duas ou três ocasiões, levei os meus AirPods e os da minha esposa a uma Apple Store reclamando de falhas no carregamento. Mesmo estando fora da garantia, os funcionários se ofereceram para limpar os fones com um kit oficial de higienização que eles têm internamente — fizeram isso sem custo nenhum, bastou ter um horário marcado no Genius Bar.

Divulgação/Apple

Isso me parece ser um procedimento padrão da Apple: primeiro, tentar resolver com a limpeza; só depois sugerir reparo ou substituição de peça, caso realmente não funcione.

Achei uma postura bem positiva, especialmente por não forçar o cliente a comprar uma solução mais cara de imediato — até mesmo porque eu acho absurdo o preço de substituição avulso de peças do AirPods; um par às vezes custa quase o mesmo preço do produto completo em promoção em outras lojas e ocasiões especiais, tipo Black Friday ou Amazon Prime Day.

O kit de limpeza oficial (e alternativas)

Pouca gente sabe, mas a Apple também comercializa um kit de limpeza para AirPods (feito pela Belkin), disponível na própria loja online da empresa. Ele inclui ferramentas próprias para higienizar fones e estojos sem risco de danificar os componentes.

Eu, particularmente, não comprei o kit oficial da Apple. Acabei encontrando em sites chineses alguns kits que me parecem muito similares (ou até são bem mais completos, por servirem também pra outros dispositivos), por preços bastante atrativos.

Nas imagens abaixo, mostro dois que uso no meu dia a dia e que resolvem bem a questão — mas não vou colocar o link exato de onde comprei, já que esses kits são vendidos por dezenas de fornecedores diferentes e a experiência de cada um nesses sites é muito pessoal.

Kit de limpeza para AirPods
Kit de limpeza para AirPods
Kit de limpeza para AirPods

Atualmente morando no Canadá, não enfrento tantos problemas alfandegários, mas aposto que você encontrará fornecedores locais (no Brasil) com opções semelhantes. Já vi preços variando entre US$5 e US$7 na Temu, o que torna esses kits uma alternativa bem acessível — mesmo com impostos e toda a burocracia, não devem ter um preço absurdo no Brasil se comparado a ter que comprar novos AirPods.

Conclusão

Se os seus AirPods não estão carregando, não entre em pânico. Muitas vezes, uma limpeza caprichada já devolve o funcionamento normal. E, se você não quiser arriscar, pode até levar o acessório a uma Apple Store — eles provavelmente tentarão essa solução antes de qualquer outra.

Vale incluir a higienização na rotina: além de evitar problemas de carregamento, ela contribui para a higiene e a durabilidade dos seus fones — o da minha esposa parava com frequência, depois que mostrei pra ela que voltava a funcionar quando eu limpava, ela colocou na rotina dar uma rápida limpada no fim do dia antes de guardar no estojo e já tem um bom tempo que ela não chama o “Genius” aqui de casa. 😛

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Michel Duarte Corrêa
Paulista de 44 anos, mais de 20 anos de experiencias trabalhando na área de tecnologia. Já tive oportunidade de construir produtos para empresas de diversos segmentos, principamente aplicativos mobile e plataformas Omni Channel. - App Itau Mobile - App Sicredi Mobile - App Santander Mobile - UFC Apostas em parceria com a Budwiser - "Medida Certa", aplicativo para entrar em forma para TV Globo - Fiat App migrando o manual do carro para uma versão mobile e agendamento de serviços - Omni Channel FCA Group - E muitos outros... • Implantação de projetos ERP, AEM e CRM. (TOTVs, Adobe e Sales Force); • Agile Coach - Transformação ágil em empresas de grande e medio porte.
