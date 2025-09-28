Navegue

Como alternar entre a música e o videoclipe no Spotify

Pedro Henrique Nunes
28/09/2025 • 15:00
Foto de David Švihovec na Unsplash
Spotify no iPhone em cima de uma mesa

Além de poder ouvir uma música no Spotify, o serviço de streaming vem expandindo os seus negócios para incluir também os videoclipes das canções correspondentes.

De um jeito bem simples, os usuários podem alternar entre os dois modos (apenas música ou videoclipe) no aplicativo para iPhones ou iPads.

Confira como usar isso! 🎵 🎬

Com o app para iPhones ou iPads aberto, encontre a música ou o álbum desejado.

Quando a canção estiver sendo reproduzida, toque na tela “Tocando Agora”, na parte inferior. Para alternar para o videoclipe da música (se ele estiver disponível, é claro), selecione “Mudar para vídeo”, acima do nome dela.

Já se estiver assistindo ao videoclipe e queira alternar para a música, escolha “Mudar para áudio”.

O Spotify até afirma que o processo está disponível na web e em seu app para Mac, mas não conseguimos reproduzir tal recurso por aqui…

