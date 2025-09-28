Navegue

Como excluir todas as músicas baixadas no Spotify [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
28/09/2025
Se você usa o plano Premium do Spotify, já deve saber que o principal benefício de pagar pelo serviço de streaming de músicas é o de fazer downloads para ouvir as suas canções prediletas de forma offline, ou seja, mesmo quando não estiver conectado à internet.

Apesar disso, pode ser que você esteja querendo economizar espaço no seu iPhone ou iPad. Felizmente, o Spotify oferece uma opção que apaga, de uma só vez, todos os downloads feitos na plataforma.

Veja como fazer! 🎶

  1. Abra o app do Spotify no seu smartphone ou tablet;
  2. Toque na sua foto, no canto superior esquerdo;
  3. Vá até “Configurações e privacidade”;
  4. Acesse “Economia de dados e modo offline”;
  5. Selecione “Remover”, ao lado de “Remover todos os downloads”;
  6. Confirme a ação tocando novamente em “Remover”.

