Como excluir todas as músicas baixadas no Spotify [iPhone e iPad]

Se você usa o plano Premium do Spotify, já deve saber que o principal benefício de pagar pelo serviço de streaming de músicas é o de fazer downloads para ouvir as suas canções prediletas de forma offline, ou seja, mesmo quando não estiver conectado à internet.
Apesar disso, pode ser que você esteja querendo economizar espaço no seu iPhone ou iPad. Felizmente, o Spotify oferece uma opção que apaga, de uma só vez, todos os downloads feitos na plataforma.
Veja como fazer! 🎶
- Abra o app do Spotify no seu smartphone ou tablet;
- Toque na sua foto, no canto superior esquerdo;
- Vá até “Configurações e privacidade”;
- Acesse “Economia de dados e modo offline”;
- Selecione “Remover”, ao lado de “Remover todos os downloads”;
- Confirme a ação tocando novamente em “Remover”.