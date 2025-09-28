O que fazer se não conseguir reproduzir conteúdos no Spotify [iPhone, iPad e Mac]

O Spotify virou praticamente sinônimo de streaming de músicas para muita gente — graças à sua popularidade e disponibilidade nos mais diversos aparelhos, como smartphones, relógios, TVs, sistemas de carros e outros.
Caso você seja um usuário do serviço e esteja enfrentando problemas relacionados à reprodução de conteúdos, nós separamos algumas dicas neste artigo que podem lhe ajudar a resolver isso.
Confira! 🎶
- Limpe o cache do seu Spotify:
- No iPhone e iPad: toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e vá até “Configurações e privacidade”. Selecione “Economia de dados e modo offline” e “Limpar”, ao lado de “Limpar cache”.
- No Mac: clique na sua foto (no canto superior direito) e vá até “Configurações”. Na seção “Armazenamento”, clique em “Limpar cache”.
- Se as músicas aparecerem em cinza, verifique se há uma conexão ativa com a internet e se as canções estão disponíveis no seu país, já que isso pode variar muito de local para local.
- Confira se o aplicativo está atualizado para a última versão disponível.
- Delete e reinstale o aplicativo para ver se o problema é resolvido.
- Veja se por acaso o firewall não está bloqueando o Spotify de funcionar corretamente no seu Mac — faça isso em Ajustes do Sistema » Rede » Firewall.
- Faça um teste e veja se o Spotify Web Player está funcionando no seu navegador. Se estiver, será preciso investigar o problema no seu dispositivo (iPhone, iPad ou Mac).
- Às vezes, o problema pode ser geral no Spotify. Consulte com outras pessoas (usando outras conexões) se elas estão conseguindo acessá-lo normalmente.