O que fazer se não conseguir reproduzir conteúdos no Spotify [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
28/09/2025 • 10:30
O Spotify virou praticamente sinônimo de streaming de músicas para muita gente — graças à sua popularidade e disponibilidade nos mais diversos aparelhos, como smartphones, relógios, TVs, sistemas de carros e outros.

Caso você seja um usuário do serviço e esteja enfrentando problemas relacionados à reprodução de conteúdos, nós separamos algumas dicas neste artigo que podem lhe ajudar a resolver isso.

Confira! 🎶

  • Limpe o cache do seu Spotify:
    • No iPhone e iPad: toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e vá até “Configurações e privacidade”. Selecione “Economia de dados e modo offline” e “Limpar”, ao lado de “Limpar cache”.
    • No Mac: clique na sua foto (no canto superior direito) e vá até “Configurações”. Na seção “Armazenamento”, clique em “Limpar cache”.
  • Se as músicas aparecerem em cinza, verifique se há uma conexão ativa com a internet e se as canções estão disponíveis no seu país, já que isso pode variar muito de local para local.
  • Confira se o aplicativo está atualizado para a última versão disponível.
  • Delete e reinstale o aplicativo para ver se o problema é resolvido.
  • Veja se por acaso o firewall não está bloqueando o Spotify de funcionar corretamente no seu Mac — faça isso em Ajustes do Sistema » Rede » Firewall.
  • Faça um teste e veja se o Spotify Web Player está funcionando no seu navegador. Se estiver, será preciso investigar o problema no seu dispositivo (iPhone, iPad ou Mac).
  • Às vezes, o problema pode ser geral no Spotify. Consulte com outras pessoas (usando outras conexões) se elas estão conseguindo acessá-lo normalmente.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
