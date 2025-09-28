O que fazer se não conseguir reproduzir conteúdos no Spotify [iPhone, iPad e Mac]

O Spotify virou praticamente sinônimo de streaming de músicas para muita gente — graças à sua popularidade e disponibilidade nos mais diversos aparelhos, como smartphones, relógios, TVs, sistemas de carros e outros.

Caso você seja um usuário do serviço e esteja enfrentando problemas relacionados à reprodução de conteúdos, nós separamos algumas dicas neste artigo que podem lhe ajudar a resolver isso.

Limpe o cache do seu Spotify: No iPhone e iPad: toque na sua foto (no canto superior esquerdo) e vá até “Configurações e privacidade”. Selecione “Economia de dados e modo offline” e “Limpar”, ao lado de “Limpar cache”. No Mac: clique na sua foto (no canto superior direito) e vá até “Configurações”. Na seção “Armazenamento”, clique em “Limpar cache”.

