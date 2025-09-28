Navegue

O que fazer se o Spotify não sair do modo offline [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
28/09/2025 • 16:30
Foto de Sebastiaan Chia na Unsplash
Spotify no iPad

Se você costuma usar o Spotify como o seu serviço padrão de streaming de músicas e podcasts de maneira offline (ou seja, quando não está conectado à internet), sabe que isso pode ser muito útil quando estiver com o pacote de dados enxuto ou não puder usar uma rede, como em aviões.

Porém, alguns usuários podem enfrentar problemas relacionados ao modo offline, que pode seguir aparecendo mesmo quando o aparelho está conectado. Seguindo algumas dicas simples, é possível resolver isso.

Confira! 🎵

  • O primeiro passo, é claro, é se certificar de que a sua rede está funcionando corretamente. Faça um teste usando outros aplicativos ou abra uma página no Safari, para verificar se ela irá carregar normalmente.
  • Abra os Ajustes (Settings), toque em “Apps” e em “Spotify”. Veja se a opção “Dados Celulares” está habilitado.

Depois dessas dicas, o seu problema foi resolvido? 🙂

Pedro Henrique Nunes
