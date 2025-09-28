O que fazer se o Spotify não sair do modo offline [iPhone e iPad]

Se você costuma usar o Spotify como o seu serviço padrão de streaming de músicas e podcasts de maneira offline (ou seja, quando não está conectado à internet), sabe que isso pode ser muito útil quando estiver com o pacote de dados enxuto ou não puder usar uma rede, como em aviões.

Porém, alguns usuários podem enfrentar problemas relacionados ao modo offline, que pode seguir aparecendo mesmo quando o aparelho está conectado. Seguindo algumas dicas simples, é possível resolver isso.

O primeiro passo, é claro, é se certificar de que a sua rede está funcionando corretamente. Faça um teste usando outros aplicativos ou abra uma página no Safari, para verificar se ela irá carregar normalmente.

Abra os Ajustes (Settings), toque em “Apps” e em “Spotify”. Veja se a opção “Dados Celulares” está habilitado.

