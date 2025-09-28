O que fazer se o Spotify não sair do modo offline [iPhone e iPad]

Se você costuma usar o Spotify como o seu serviço padrão de streaming de músicas e podcasts de maneira offline (ou seja, quando não está conectado à internet), sabe que isso pode ser muito útil quando estiver com o pacote de dados enxuto ou não puder usar uma rede, como em aviões.
Porém, alguns usuários podem enfrentar problemas relacionados ao modo offline, que pode seguir aparecendo mesmo quando o aparelho está conectado. Seguindo algumas dicas simples, é possível resolver isso.
Confira! 🎵
- O primeiro passo, é claro, é se certificar de que a sua rede está funcionando corretamente. Faça um teste usando outros aplicativos ou abra uma página no Safari, para verificar se ela irá carregar normalmente.
- Abra os Ajustes (Settings), toque em “Apps” e em “Spotify”. Veja se a opção “Dados Celulares” está habilitado.
- Desative o Modo Pouca Energia no seu dispositivo e abra o Spotify novamente.
- Coloque o iPhone/iPad no Modo Avião e desative-o. Em seguida, abra o Spotify para ver se o problema foi resolvido.
- Limpe o armazenamento em cache do aplicativo.
- Verifique se não há alguma atualização disponível para o Spotify na App Store.
Depois dessas dicas, o seu problema foi resolvido? 🙂