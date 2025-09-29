Apple já produz 20% de todos os iPhones na Índia e amplia rede de fornecedores locais

A Apple já produz cerca de 20% de todos o iPhones do mundo em território indiano, segundo aponta o The Economic Times. O avanço da Maçã, registrado em apenas cinco anos de operações de larga escala no país, inclui pela primeira vez a fabricação de todos os modelos da linha Pro desde o lançamento.

O valor dos iPhones montados na Índia chegou a US$22 bilhões no ano fiscal encerrado em março de 2025, o que equivale a um crescimento de quase 60% em relação ao período anterior. A maior parte dessa produção é destinada ao mercado externo — entre 70% e 85% dos aparelhos fabricados em solo indiano são exportados.

A rede de produção da Apple na Índia já reúne aproximadamente 45 empresas, responsáveis por gerar 350.000 empregos, incluindo 120.000 diretos. Além das cinco fábricas principais, operadas por parceiras como Foxconn, Pegatron e Tata Group, o ecossistema inclui fornecedores de componentes espalhados por estados como Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh e Gujarat.

Conforme informações do Moneycontrol, a Apple também passou a incentivar a fabricação de máquinas e equipamentos usados na produção de iPhones, tradicionalmente fornecidos pela China. Hoje, cerca de 35 empresas indianas atuam nesse segmento, sendo que metade já fornece diretamente para a companhia de Cupertino.

A mudança no perfil da cadeia de suprimentos ganhou força após a pandemia da COVID-19 e os conflitos comerciais entre Estados Unidos e China. A estratégia serve como uma espécie de “backup” da Maçã, de modo que em casos de interrupção definitiva das relações comerciais estadunidenses com a China, a operação indiana pode sustentar parte da produção global.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via AppleInsider