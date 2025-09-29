Apple Music dá até 3 meses de assinatura grátis em nova promoção

Como parte da nova parceria em comemoração ao quinto aniversário de Genshin Impact, o Apple Music preparou uma oferta que dá até três meses grátis de assinatura por tempo limitado válida no Brasil e em alguns outros países.

Com a assinatura, a Apple Music destaca que os clientes podem conferir a música tema do aniversário de Genshin Impact.

View this post on Instagram A post shared by Genshin Impact (@genshinimpact) Confira o EP “The Long Way Home”, tema do 5º aniversário de Genshin Impact:

https://music.apple.com/us/album/1842050720

✨ Agradecimentos especiais ao Apple Music e ao Apple Music Classical pelo apoio à música de Genshin Impact! Viajantes podem reivindicar uma assinatura gratuita por tempo limitado através do link abaixo.

Observação: esta oferta está disponível apenas para usuários nas seguintes regiões: EUA, Filipinas, Alemanha, França, Holanda, Reino Unido, Austrália, Brasil, México e Canadá.

Além disso, em The Shimmering Voyage Vol. 5, disponível no Apple Music Classical, as faixas são comentadas (em inglês) individualmente pelos dubladores originais do jogo, guiando os ouvintes ao longo de jornalistas. A trilha sonora é produzida pela HOYO-MiX, o estúdio musical próprio da desenvolvedora do jogo.

De volta à oferta, ela expirará no dia 31 de outubro de 2025. Os três meses grátis são apenas para novas assinaturas; enquanto renovações qualificadas têm direito a dois meses grátis. Mais informações estão disponíveis nessa página.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

O Apple Music Classical é um app de streaming de música criado para oferecer uma experiência de áudio que amantes de música clássica merecem. Com o Apple Music Classical, quem assina o Apple Music (R$11,90/mês na assinatura Universitária, R$21,90/mês na Individual e R$34,90/mês na Familiar) pode encontrar com facilidade qualquer gravação no maior catálogo de música clássica do mundo (5 milhões de faixas) com a melhor qualidade sonora disponível (áudio Lossless de até 24 bits/192 kHz), incluindo Áudio Espacial imersivo — tudo isso com busca e interface desenvolvidas para músicas clássicas.

