Capaz de programar por até 30 horas seguidas, modelo Claude Sonnet 4.5 é apresentado pela Anthropic

A Anthropic anunciou nesta segunda-feira o Claude Sonnet 4.5, descrito pela empresa como “o modelo de inteligência artificial mais avançado do mundo para programação”. A novidade sucede o Sonnet 4, lançado há quatro meses, e amplia as capacidades em áreas como o uso de raciocínio e matemática, além de prometer aplicações prontas para a produção, não apenas para protótipos.

Nos testes divulgados pela empresa, o Sonnet 4.5 apresentou alto desempenho no SWE-Bench Verified, que avalia habilidades em engenharia de software, e avançou no OSWorld, voltado para tarefas reais em computadores. O modelo é capaz de operar de forma autônoma por até 30 horas em cenários complexos, com registro de casos em que criou aplicações completas, configurou banco de dados e realizou auditorias de segurança.

Divulgação/Anthropic

O lançamento também trouxe atualizações no Claude Code, ferramenta de desenvolvimento da empresa. Entre elas estão uma extensão nativa para o VS Code, um terminal renovado e a introdução de checkpoints, que salvam automaticamente versões anteriores de código e permitem retroceder caso alguma falha seja cometida.

A Anthropic apresentou ainda o Claude Agent SDK, que abre a mesma infraestrutura usada internamente para que desenvolvedores possam criar seus próprios agentes.

De acordo com a companhia, o Sonnet 4.5 é também o seu modelo mais alinhado até hoje, com reduções “significativas” em comportamentos indesejados como bajulação, engano e incentivo a delírios.

No mercado, a desenvolvedora de San Francisco (Califórnia) destacou que o Claude Code já gera mais de US$500 milhões em receita recorrente anual, tendo um crescimento superior a dez vezes em apenas três meses. Segundo o TechCrunch, empresas como Apple e Meta já utilizam os modelos Claude internamente.

Can’t wait to see what folks build with Sonnet 4.5! Try it today anywhere you get your Claude 🙂 https://t.co/6Gp4IcUyYh — Mike Krieger (@mikeyk) September 29, 2025 Mal posso esperar para ver o que as pessoas vão construir com o Sonnet 4.5! Experimente hoje mesmo em qualquer lugar que você tenha o seu Claude 🙂

O novo modelo chega disponível para todos os usuários por meio da Claude API e nos aplicativos oficiais, mantendo os mesmos preços do Sonnet 4: US$3 por milhão de tokens de entrada e US$15 por milhão de tokens de saída.

Nos planos de assinatura, o Claude está disponível nas versões gratuita, Pro (por US$20 mensais) e Max, que sai por US$100 mensais por usuário.

A Anthropic também liberou uma prévia experimental chamada “Imagine com o Claude” (“Imagine with Claude”), restrita ao plano Max e por tempo limitado, que demonstra a criação de software em tempo real sem nenhum código prévio precisar ser enviado.