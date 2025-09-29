Navegue

Capaz de programar por até 30 horas seguidas, modelo Claude Sonnet 4.5 é apresentado pela Anthropic

Bruno S. Gentile
29/09/2025 • 16:47
Divulgação/Anthropic
Claude Sonnet 4.5

A Anthropic anunciou nesta segunda-feira o Claude Sonnet 4.5, descrito pela empresa como “o modelo de inteligência artificial mais avançado do mundo para programação”. A novidade sucede o Sonnet 4, lançado há quatro meses, e amplia as capacidades em áreas como o uso de raciocínio e matemática, além de prometer aplicações prontas para a produção, não apenas para protótipos.

Nos testes divulgados pela empresa, o Sonnet 4.5 apresentou alto desempenho no SWE-Bench Verified, que avalia habilidades em engenharia de software, e avançou no OSWorld, voltado para tarefas reais em computadores. O modelo é capaz de operar de forma autônoma por até 30 horas em cenários complexos, com registro de casos em que criou aplicações completas, configurou banco de dados e realizou auditorias de segurança.

Divulgação/Anthropic

O lançamento também trouxe atualizações no Claude Code, ferramenta de desenvolvimento da empresa. Entre elas estão uma extensão nativa para o VS Code, um terminal renovado e a introdução de checkpoints, que salvam automaticamente versões anteriores de código e permitem retroceder caso alguma falha seja cometida.

YouTube video

A Anthropic apresentou ainda o Claude Agent SDK, que abre a mesma infraestrutura usada internamente para que desenvolvedores possam criar seus próprios agentes.

YouTube video

De acordo com a companhia, o Sonnet 4.5 é também o seu modelo mais alinhado até hoje, com reduções “significativas” em comportamentos indesejados como bajulação, engano e incentivo a delírios.

No mercado, a desenvolvedora de San Francisco (Califórnia) destacou que o Claude Code já gera mais de US$500 milhões em receita recorrente anual, tendo um crescimento superior a dez vezes em apenas três meses. Segundo o TechCrunch, empresas como Apple e Meta já utilizam os modelos Claude internamente.

Mal posso esperar para ver o que as pessoas vão construir com o Sonnet 4.5! Experimente hoje mesmo em qualquer lugar que você tenha o seu Claude 🙂

O novo modelo chega disponível para todos os usuários por meio da Claude API 1Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. e nos aplicativos oficiais, mantendo os mesmos preços do Sonnet 4: US$3 por milhão de tokens de entrada e US$15 por milhão de tokens de saída.

Nos planos de assinatura, o Claude está disponível nas versões gratuita, Pro (por US$20 mensais) e Max, que sai por US$100 mensais por usuário.

A Anthropic também liberou uma prévia experimental chamada “Imagine com o Claude” (“Imagine with Claude”), restrita ao plano Max e por tempo limitado, que demonstra a criação de software em tempo real sem nenhum código prévio precisar ser enviado.

Notas de rodapé

  • 1
    Application programming interface, ou interface de programação de aplicações.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
