Como desativar o recurso de mensagens no Spotify

Ainda que o Spotify siga focado no consumo de conteúdos de áudio (como músicas, podcasts e audiolivros), ele segue experimentando com novos recursos relacionados a isso.
Um exemplo disso é a adição recente de uma área de mensagens privadas dentro do aplicativo — com foco no envio e recebimento de recomendações de conteúdos. Se não quiser usá-lo, o Spotify permite desabilitar isso.
Veja como! 🎶
- Com o Spotify aberto, toque na sua foto (no canto superior esquerdo);
- Vá até “Configurações e privacidade”;
- Acesse “Privacidade e social”;
- Vá até a seção “Recursos de redes sociais”;
- Desmarque a opção “Mensagens”.