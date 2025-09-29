Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como desativar o recurso de mensagens no Spotify

Pedro Henrique Nunes
29/09/2025 • 07:30
QubixStudio / Shutterstock.com
Spotify no iPhone

Ainda que o Spotify siga focado no consumo de conteúdos de áudio (como músicas, podcasts e audiolivros), ele segue experimentando com novos recursos relacionados a isso.

Publicidade

Um exemplo disso é a adição recente de uma área de mensagens privadas dentro do aplicativo — com foco no envio e recebimento de recomendações de conteúdos. Se não quiser usá-lo, o Spotify permite desabilitar isso.

Veja como! 🎶

  1. Com o Spotify aberto, toque na sua foto (no canto superior esquerdo);
  2. Vá até “Configurações e privacidade”;
  3. Acesse “Privacidade e social”;
  4. Vá até a seção “Recursos de redes sociais”;
  5. Desmarque a opção “Mensagens”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como usar as mensagens privadas no Spotify
Posts relacionados