Como desativar o recurso de mensagens no Spotify

Ainda que o Spotify siga focado no consumo de conteúdos de áudio (como músicas, podcasts e audiolivros), ele segue experimentando com novos recursos relacionados a isso.

Um exemplo disso é a adição recente de uma área de mensagens privadas dentro do aplicativo — com foco no envio e recebimento de recomendações de conteúdos. Se não quiser usá-lo, o Spotify permite desabilitar isso.

Veja como! 🎶