Como esconder o botão “Criar” no Spotify [iPhone e iPad]

Se você possui o app do Spotify instalado no seu iPhone ou iPad, já deve ter percebido que há um botão de “+” (ou “Criar”).

Na prática, ele permite que você possa criar playlists, playlists colaborativas e matches com apenas poucos toques, sem precisar perder tempo navegando pela interface do serviço de streaming.

Porém, caso ele esteja lhe atrapalhando ou mesmo você não deseja que ele apareça sempre na barra inferior do app, é possível desabilitá-lo facilmente. Veja como! 🎶