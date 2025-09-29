Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Charles McClintock Wilson / Shutterstock.com
Página do Spotify na App Store em um iPhone

Como esconder o botão “Criar” no Spotify [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
29/09/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Se você possui o app do Spotify instalado no seu iPhone ou iPad, já deve ter percebido que há um botão de “+” (ou “Criar”).

Publicidade

Na prática, ele permite que você possa criar playlists, playlists colaborativas e matches com apenas poucos toques, sem precisar perder tempo navegando pela interface do serviço de streaming.

Porém, caso ele esteja lhe atrapalhando ou mesmo você não deseja que ele apareça sempre na barra inferior do app, é possível desabilitá-lo facilmente. Veja como! 🎶

Posts relacionados

  1. Abra o Spotify no seu smartphone ou tablet;
  2. Toque na sua foto, no canto superior esquerdo;
  3. Vá até “Configurações e privacidade”;
  4. Selecione “Conteúdo e tela”;
  5. Desmarque a opção “Botão Criar”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como desativar o recurso de mensagens no Spotify
Posts relacionados