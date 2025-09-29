★ Como o Google Workspace protege sua empresa com recursos de segurança avançados

O Google Workspace combina diversas ferramentas que (pequenas ou grandes) empresas precisam para otimizar o trabalho, oferecendo acesso a todos os seus principais aplicativos de produtividade, como Meet, Drive, Sheets, Slides, Chat, Docs e Gmail.

Como a maioria das plataformas de colaboração, o Google Workspace conta ainda com as suas próprias ferramentas de IA – com a tecnologia Gemini — e oferece suporte para os tipos de trabalhos e empresas, desde freelancers flexíveis a grupos educacionais, organizações sem fins lucrativos e companhias globais.

Além de ser altamente flexível, o Google Workspace se beneficia de uma excelente abordagem de segurança, como veremos neste artigo.

Segurança de ponta

O Google Workspace oferece controles administrativos abrangentes, permitindo que as empresas gerenciem o acesso dos usuários, apliquem políticas de segurança e monitorem atividades.

Os recursos incluem gerenciamento de endpoints para proteger dispositivos, prevenção contra perda de dados (Data Loss Prevention, ou DLP) para impedir o compartilhamento externo de informações confidenciais e painéis de segurança para avaliar e mitigar riscos potenciais.

Além disso, o Google Workspace está em conformidade com diversos padrões e regulamentações internacionais, como General Data Protection Regulation (GDPR), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) e FERPA (para educação).

Dependendo do plano escolhido, também é possível acessar recursos avançados, como o Google Vault para retenção de dados, gerenciamento avançado de endpoints, regiões de dados e muito mais.

Acesso baseado no contexto

Recursos do Google Workspace, como o acesso baseado no contexto, permitem criar políticas de controle de acesso granulares para apps com base em atributos como identidade do usuário, local, status de segurança do dispositivo e endereço IP.

As políticas são aplicadas aos usuários que acessam os apps em dispositivos pessoais e gerenciados. É possível controlar o acesso do usuário com base no contexto, por exemplo, se um dispositivo está em conformidade com a sua política de TI, ou então para realizar as seguintes ações:

Permitir o acesso a apps apenas nos dispositivos da empresa;

Permitir o acesso ao Drive apenas se o armazenamento do dispositivo de um usuário for criptografado;

Restringir o acesso a apps fora da rede corporativa.

Também é possível combinar mais de um caso de uso em uma política. Assim, pode-se criar um nível de acesso para exigir que os apps sejam acessados em dispositivos criptografados da empresa que usem determinadas versões de um sistema operacional.

Segurança de confiança zero

Outra grande vantagem do Google Workspace é a estrutura de segurança de confiança zero, a qual exige a autenticação, autorização e validação de todos os usuários antes de acessarem aplicativos e dados — tratando todas as solicitações de acesso como se partissem de pessoas ou dispositivos não confiáveis.

Dessa forma, os usuários precisam passar por verificações rigorosas de identidade e autorização toda vez que tentam acessar recursos, independentemente de onde estejam ou qual dispositivo usem.

Isso confere as seguintes vantagens:

Facilita a adoção de novas tecnologias e de serviços na nuvem pelas organizações, desde a implantação, a autenticação do usuário e o controle de autorizações;

Diminui a superfície de ataque e dificulta o acesso dos invasores à rede, reduzindo a exfiltração de dados e a exposição de informações sensíveis;

Simplifica as configurações de gerenciamento de acesso para as equipes de TI e melhora a experiência de usuário, mesmo quando acessam os recursos fora da rede, usam dispositivos variados ou estão em diferentes locais.

A estrutura verifica a identidade do usuários e do dispositivo a cada sessão, de modo a monitorar ininterruptamente a atividade do usuário com análise avançada e automação para identificar e mitigar possíveis riscos.

Programa de Proteção Avançada

Também disponível para clientes do Google Workspace, o Programa de Proteção Avançada do Google oferece proteção adicional contra ataques de phishing, downloads maliciosos e roubo de dados.

A Proteção Avançada exige chaves de acesso ou de segurança para fazer login e ajudar a proteger os seus dados, como emails, documentos, contatos, etc. Assim, mesmo que um invasor tenha o seu nome de usuário e a sua senha, ele não conseguirá fazer login sem a chave de segurança ou acessar o dispositivo sem a chave de acesso.

Com a Proteção Avançada, é possível aplicar todas essas proteções de uma só vez e modificar configurações parecidas definidas manualmente.

As políticas incluem as seguintes vantagens:

Recuperação de conta feita pelo administrador;

Autenticação forte com chaves de segurança ou chaves de acesso;

Uso de códigos de segurança com chaves de segurança ou chaves de acesso;

Restrições de acesso aos dados da conta para terceiros;

Verificações avançadas do Gmail.

Para impedir o acesso não autorizado, a Proteção Avançada permite que apenas apps do Google e de terceiros verificados possam acessar os dados da conta, e somente com sua permissão.

A Proteção Avançada também impede que invasores falsifiquem a sua identidade para acessar a conta. Se alguém tentar recuperar a conta, o serviço tomará medidas extras para verificar sua identidade.

Planos

O plano Starter (de entrada) do Google Workspace custa R$33/mês por usuário e dá acesso a todos os aplicativos da plataforma: Chat, Docs, Drive, Sheets, Gmail, Meet, Sites, Slides e muito mais. Ele suporta videoconferências com 100 participantes (sem gravações), 30GB de armazenamento em nuvem por usuário, recursos básicos de IA e endereços de email corporativos personalizados.

Já a versão Standard, que custa R$98/mês por usuário, inclui todos os benefícios do plano básico, além de permitir videoconferências com 150 participantes (com gravações opcionais), expandir o armazenamento para 2TB por usuário e desbloquear o conjunto completo de recursos do Gemini em todos os aplicativos.

O plano Plus (que sai por R$154/mês por usuário), além de incluir os benefícios do plano Standard, oferece reuniões com 500 participantes e 5TB de armazenamento por usuário, além de controles aprimorados de segurança e gerenciamento.

Já para o plano Enterprise, é necessário entrar em contato com o Google para obter os preços, caso precise de mais permissões. A empresa também oferece versões gratuitas para organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais.

No dinâmico cenário atual de ameaças de segurança, é fundamental estabelecer uma estratégia para proteger a sua empresa. Isso exige uma abordagem abrangente com o objetivo de assegurar os dados, documentos confidenciais e aplicativos da organização, bem como de colaboradores.

Considerando todos os recursos e vantagens supracitados, não é exagero dizer que o Google Workspace conta com um dos conjuntos de ferramentas mais completos e avançados para pequenas ou grandes empresas.

