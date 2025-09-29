Navegue

Foto de Nadine E na Unsplash
Spotify

Como usar as mensagens privadas no Spotify

Pedro Henrique Nunes
29/09/2025 • 07:00
Recentemente, o Spotify surpreendeu ao introduzir uma nova maneira de compartilhar as recomendações de conteúdos entre os seus amigos ou familiares.

Agora, há a área Mensagens (Messages) dentro do aplicativo, cujo objetivo é permitir conversas particulares com os usuários — com um foco em músicas, é claro. A função está disponível para todos os usuários, ou seja, mesmo para aqueles que usam o Spotify de forma gratuita, com propagandas.

Veja como utilizar isso na prática! 💬

Há duas maneiras de fazer isso: pela tela “Reproduzindo agora” ou manualmente.

Pela tela “Reproduzindo agora”

Com o app aberto, coloque uma música ou um podcast para tocar. Em seguida, abra a arte de capa e os controles em tela cheia.

Vá até o botão de compartilhar (na parte inferior direita) e escolha um contato ou toque no ícone de busca.

De forma manual

Acesse o app, vá até a aba “Início” e toque na sua foto, no canto superior esquerdo. Vá até “Nova mensagem” e escolha o contato desejado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
