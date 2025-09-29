Navegue

Controles parentais chegam ao ChatGPT após polêmicas

Bruno Cardoso
29/09/2025 • 16:32
Após polêmicas envolvendo o impacto do ChatGPT na vida de adolescentes, a OpenAI anunciou hoje uma série de recursos parentais (disponíveis para todos) que buscam dar a pais e responsáveis mais controle sobre a forma como adolescentes têm usado a ferramenta de inteligência artificial.

Para início de conversa, agora será possível conectar a conta de um jovem no chatbot à conta de um responsável, que poderá supervisionar uma série de questões e fazer ajustes na forma como o ChatGPT funciona, para evitar interações indesejadas.

Apresentando os controles parentais no ChatGPT.

Agora, pais e adolescentes podem vincular contas para obter automaticamente proteções mais fortes para adolescentes.
Os pais também ganham ferramentas para ajustar recursos e definir limites adequados para sua família.

Disponível para todos os usuários do ChatGPT hoje na web e em breve também em dispositivos móveis.

Segundo a OpenAI, para realizar essa conexão, o responsável precisa enviar um convite para o adolescente (ou vice-versa). Assim que o convite é aceito, um novo menu de controles parentais aparecerá nos ajustes da conta do responsável, que também será notificado caso o adolescente desfaça essa conexão.

Assim que essa conexão é estabelecida, o ChatGPT ativa certas proteções que reduzem a exibição de conteúdos sensíveis, desafios virais, ideais de beleza extremos e mais. Caso queira, o responsável pode desativar essas proteções, mas o adolescente, não.

Entre os ajustes parentais presentes no menu supracitado, está a possibilidade de definir “horas de respiro” em que a IA fica indisponível e de desativar o modo voz, o recurso de memória (que faz o ChatGPT se lembrar de conversas passadas) e a geração de imagens. Também é possível desativar o compartilhamento das conversas com a OpenAI para fins de treinamento do modelo de IA.

O chatbot agora também tem a capacidade de detectar se um adolescente está pensando em se machucar de alguma forma, acionando especialistas da OpenAI para avaliar a situação logo em seguida. Caso eles acreditem que se trata de uma situação de perigo, os responsáveis pelo adolescente serão contatados por email, mensagem de texto ou alerta push — a não ser que tenham desativado esse recurso.

Por fim, a OpenAI criou uma nova página para pais e responsáveis feita para sanar dúvidas comuns sobre o ChatGPT e os seus recursos voltados ao bem-estar de adolescentes. Ela também conta com dicas de como a IA pode ser útil na vida desses jovens, entre outros assuntos.

A empresa, vale notar, ressalta que esses recursos — especialmente as proteções automatizadas — não são infalíveis e podem ser burlados caso alguém tente fazer isso ativamente. Ela, no entanto, se comprometeu a melhorar esses sistemas e adicionar mais proteções com o passar do tempo.

