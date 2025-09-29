Navegue

Ford faz críticas ao CarPlay Ultra; BMW contesta popularidade do sistema

Bruno S. Gentile
29/09/2025 • 18:03
Leitura de 2 minuto

Duas das maiores montadoras do mundo, Ford e BMW, se manifestaram sobre o CarPlay Ultra, versão mais avançada do sistema de infoentretenimento veicular da Apple apresentado em maio. Enquanto a Ford mantém suporte apenas ao CarPlay comum, a BMW afirma que a aderência dos motoristas ao recurso é menor do que se imagina.

Em entrevista ao podcast Decoder, do The Verge, o CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Ford, Jim Farley, disse que a empresa “não gostou da execução da primeira versão do Ultra” e que a adoção do sistema exigiria que a Maçã assumisse “o controle de toda a experiência dentro do veículo”.

Para ele, a integração do CarPlay Ultra ao ADAS 2Advanced driver-assistance system, ou sistema de assistência avançada ao motorista. poderia gerar conflitos, especialmente no segmento corporativo da Ford, que exige recursos como bloqueio de acesso a veículos em determinados horários.

Ford com CarPlay

Farley afirmou já ter discutido o tema diversas vezes com Tim Cook e destacou que a Ford continua comprometida com a Apple — mas alertou que, se a empresa de Cupertino insistir em controlar funções críticas do carro, eles terão que “tomar uma grande decisão”.

A BMW, por sua vez, questiona o real impacto do CarPlay entre sua base de clientes. Segundo Stephan Durach, vice-presidente sênior de UI/UX, há um “mito” de que motoristas usam o sistema da Apple de navegação veicular. Segundo ele, dados coletados de mais de 10 milhões de veículos mostram que muitos clientes preferem o navegador nativo, mantendo o CarPlay conectado apenas para usos específicos.

Após as declarações, a Apple contestou os argumentos da empresa alemã. A companhia citou o estudo J.D. Power APEAL, de 2024, que mostrou níveis de satisfação mais altos entre motoristas que usam o CarPlay em comparação aos que dependem apenas dos sistemas nativos das montadoras.

CarPlay em uma BMW

A proposta do CarPlay Ultra é expandir a experiência comum do CarPlay para múltiplas telas do veículo, incluindo o painel principal, com design adaptado a cada modelo. Entretanto, até o momento, ele está disponível apenas em novos modelos da Aston Martin nos Estados Unidos e no Canadá.

A Apple afirma que outras montadoras, como Hyundai, Kia e Genesis, deverão adotar o sistema ao longo do próximo ano.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
