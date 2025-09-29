iOS 26.0.1 é liberado com correções de bugs para os novos iPhones; iPadOS 26.0.1, macOS 26.0.1, watchOS 26.0.2, tvOS 26.0.1 e visionOS 26.0.1 também são lançados

A Apple liberou, agora há pouco, o iOS 26.0.1 (compilação 23A355 ), o iPadOS 26.0.1 (idem), o macOS Tahoe 26.0.1 ( 25A362 ), o watchOS 26.0.2 ( 23R362 ), o tvOS 26.0.1 ( 23J362 ) e o visionOS 26.0.1 ( 23M341 ).

Publicidade

Também estão disponíveis o iOS 18.7.1 (compilação 22H31 ), o iPadOS 18.7.1 (idem), o macOS Sequoia 15.7.1 ( 24G231 ) e o macOS Sonoma 14.8.1 ( 23J30 ).

No caso do iOS 26.0.1, ele inclui algumas correções importantes para bugs vistos com os novos iPhones. Entre eles, o update resolve o problema com a câmera dos novos aparelhos. Conforme notado há algumas semanas, certas fotos tiradas com o iPhone Air e o iPhone 17 Pro Max continham algumas manchas. Também foi corrigido um problema o bug que causava instabilidade na conexão Wi-Fi (e até Bluetooth) dos dispositivos mais recentes.

No caso do macOS 26.0.1, a atualização inclui uma correção para um problema que impedia a instalação da versão 26 em Macs Studio com o chip M3 Ultra.

Publicidade

Os changelogs das atualizações são os seguintes:

Notas de liberação do iOS 26.0.1 Esta atualização contém correções de erros e atualizações de segurança importantes para o iPhone, incluindo as seguintes: O VoiceOver podia ser desativado para algumas pessoas após a atualização para o iOS 26.

A rede Wi-Fi e o Bluetooth podiam ser ocasionalmente desconectados nos modelos de iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro.

Algumas pessoas não conseguiam se conectar a uma rede celular após atualizar o iPhone para o iOS 26.

As fotos tiradas em determinadas condições de iluminação com modelos do iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro podiam incluir elementos inesperados.

Os ícones de apps podiam aparecer em branco depois da seleção de uma tonalidade personalizada. Notas de liberação do iPadOS 26.0.1 Em breve. Notas de liberação do macOS Tahoe 26.0.1 Esta atualização inclui correções de erros importantes, atualizações de segurança e resolve um problema que impedia alguns usuários de atualizar para o macOS Tahoe no Mac Studio (M3 Ultra, 2025). Notas de liberação do watchOS 26.0.2 Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes para o Apple Watch.

Abaixo, os links diretos para download do iOS/iPadOS 26.0.1:

Aos que estavam sofrendo com as versões anteriores dos sistemas, já aos updates! 📲