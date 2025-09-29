iOS 26.0.1 é liberado com correções de bugs para os novos iPhones; iPadOS 26.0.1, macOS 26.0.1, watchOS 26.0.2, tvOS 26.0.1 e visionOS 26.0.1 também são lançados

A Apple liberou, agora há pouco, o iOS 26.0.1 (compilação
23A355), o iPadOS 26.0.1 (idem), o macOS Tahoe 26.0.1 (
25A362), o watchOS 26.0.2 (
23R362), o tvOS 26.0.1 (
23J362) e o visionOS 26.0.1 (
23M341).
Também estão disponíveis o iOS 18.7.1 (compilação
22H31), o iPadOS 18.7.1 (idem), o macOS Sequoia 15.7.1 (
24G231) e o macOS Sonoma 14.8.1 (
23J30).
No caso do iOS 26.0.1, ele inclui algumas correções importantes para bugs vistos com os novos iPhones. Entre eles, o update resolve o problema com a câmera dos novos aparelhos. Conforme notado há algumas semanas, certas fotos tiradas com o iPhone Air e o iPhone 17 Pro Max continham algumas manchas. Também foi corrigido um problema o bug que causava instabilidade na conexão Wi-Fi (e até Bluetooth) dos dispositivos mais recentes.
No caso do macOS 26.0.1, a atualização inclui uma correção para um problema que impedia a instalação da versão 26 em Macs Studio com o chip M3 Ultra.
Os changelogs das atualizações são os seguintes:
Esta atualização contém correções de erros e atualizações de segurança importantes para o iPhone, incluindo as seguintes:
- O VoiceOver podia ser desativado para algumas pessoas após a atualização para o iOS 26.
- A rede Wi-Fi e o Bluetooth podiam ser ocasionalmente desconectados nos modelos de iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro.
- Algumas pessoas não conseguiam se conectar a uma rede celular após atualizar o iPhone para o iOS 26.
- As fotos tiradas em determinadas condições de iluminação com modelos do iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro podiam incluir elementos inesperados.
- Os ícones de apps podiam aparecer em branco depois da seleção de uma tonalidade personalizada.
Em breve.
Esta atualização inclui correções de erros importantes, atualizações de segurança e resolve um problema que impedia alguns usuários de atualizar para o macOS Tahoe no Mac Studio (M3 Ultra, 2025).
Esta atualização inclui correções de erros e atualizações de segurança importantes para o Apple Watch.
Abaixo, os links diretos para download do iOS/iPadOS 26.0.1:
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone 16e
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE (3ª geração)
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhones 12 e 12 Pro
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ª geração)
- iPhones 11 Pro e 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPad mini (7ª geração)
- iPads Pro de 11″ (M4) e 13″ (M4)
- iPad (A16)
- iPad (A16)
- iPad Air de 11″ (M3)
- iPads Air de 11″ (M2) e 13″ (M2)
- iPads Pro de 11″ (4ª geração) e 12,9″ (6ª geração)
- iPad Air (5ª geração)
- iPad de 10,2″ (10ª geração)
- iPads Pro de 11″ (3ª geração) e 12,9″ (5ª geração)
- iPad mini (6º geração)
- iPad de 10,2″ (9ª geração)
- iPad Air (4ª geração)
- iPad de 10,2″ (8ª geração)
- iPads mini (5ª geração) e Air (3ª geração)
- iPads Pro de 11″ (1ªe 2ª gerações) e 12,9″ (3ª e 4ª gerações)
Aos que estavam sofrendo com as versões anteriores dos sistemas, já aos updates! 📲